Genoa C.F.C., nuova era: Dan Șucu acquisisce il 77% delle quote del club

Secondo indiscrezioni esclusive raccolte da Affaritaliani.it tramite fonti accreditate, il Genoa Cricket and Football Club è pronto a vivere una svolta storica. In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha ufficializzato l’acquisizione della maggioranza del club da parte di Dan Șucu, imprenditore rumeno di fama internazionale. Șucu, tramite il suo veicolo d’investimento, ha sottoscritto integralmente un aumento di capitale pari a oltre 45 milioni di euro, ottenendo il controllo del 77% del capitale sociale e relegando in minoranza i precedenti soci.

Ma chi è Dan Șucu? Nato a Bucarest nel 1963, è noto come fondatore di Mobexpert, il colosso dell’arredamento rumeno con oltre 2.200 dipendenti. La sua influenza va ben oltre il settore del mobile: presidente della Confederația Patronală Concordia (la “Confindustria” rumena), investitore immobiliare di peso e figura chiave del panorama mediatico, è un leader che unisce visione strategica e concretezza. Nel calcio, è già proprietario del Rapid Bucarest, un club storico con una storia secolare che ha saputo rilanciare puntando su infrastrutture moderne e sullo sviluppo dei settori giovanili, puntando su 700 giovani atleti.

L’operazione rappresenta una vera boccata d’ossigeno per il Genoa. Grazie a un aumento di capitale da 45,3 milioni di euro, di cui 40 milioni iniettati direttamente da Șucu, il club si prepara a rafforzare le sue ambizioni sportive. Un investimento che non si limita al presente: la visione dell’imprenditore rumeno, come dimostrato con il Rapid, punta su sostenibilità, crescita giovanile e modernizzazione delle infrastrutture.

La storia gloriosa del Genoa, il club più antico d’Italia, trova così un nuovo capitolo da scrivere. Dopo anni di turbolenze economiche e sportive, l’ingresso di un imprenditore del calibro di Șucu porta con sé speranze di stabilità e rinascita. L’obiettivo dichiarato? Restituire al Grifone quel prestigio e quelle soddisfazioni che i suoi tifosi, sempre fedeli, meritano.

Ora, però, la domanda è: quali saranno le prime mosse di Șucu? La Serie A è un palcoscenico complesso, e le sfide non mancheranno. Ma una cosa è certa: con un leader così ambizioso, il Genoa guarda al futuro con una nuova luce.