Il 60% dei Ceo americani - rivela un sondaggio - è spaventato da una recessione che sembra ormai imminente. Per il 15% di loro, addirittura, la recessione sarebbe già in atto e destinata a peggiorare. Bill Dudley, ex governatore della Banca di New York, la definisce "inevitabile entro 12/18 mesi", si legge su Il Sole 24 Ore.