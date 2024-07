GroupM, Brian Lesser nominato nuovo global Ceo

Brian Lesser è il nuovo Global Ceo di GroupM

GroupM, la holding internazionale della comunicazione di WPP, ha annunciato un cambio al vertice con la nomina di Brian Lesser come nuovo global Ceo. Come riportato da PambiancoNews, Lesser assumerà l'incarico a partire da settembre, sostituendo Christian Juhl, che dopo cinque anni passerà a un nuovo ruolo all'interno di Wpp come President Corporate Development.

Brian Lesser porta con sé oltre 10 anni di esperienza presso Wpp dove ha fatto il suo ingresso nel 2007 con l'acquisizione di 24/7 Real Media e dove successivamente ha fondato Media Innovation Group, sviluppando prodotti e tecnologie pubblicitarie per GroupM, inclusa una delle prime piattaforme di gestione dati del settore. Nel 2011 ha lanciato Xaxis, la piattaforma di acquisto media programmatic che ora fa parte di GroupM Nexus, l'organizzazione di performance media del gruppo. Dal 2015 al 2017, Lesser ha guidato GroupM in Nord America, prima di trasferirsi ad AT&T come CEO di AT&T Advertising & Analytics, ora nota come Xandr, un'azienda da 3 miliardi di dollari. Nel 2020 ha assunto il ruolo di CEO e presidente di InfoSum, una data company leader nel settore.