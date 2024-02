WPP, nasce VML Italy. 300 talenti in due sedi, a Milano e Roma

Presentata VML Italy, l’agenzia di WPP nata con la fusione a livello globale di Wunderman Thompson e VMLY&R è guidata – col ruolo di Group Ceo – da Simona Maggini, che ricopre anche il ruolo di Country Manager di WPP in Italia. Al suo fianco Giuseppe Salinari, che prende la carica di CEO di VML. Sul fronte VML Health, la managing director Italy è Teresa Biondino.

L’obiettivo dell’agenzia è di creare connected brands e guidare la crescita dell’agenzia e dei brand con cui collabora con l’unione di know how in ambito brand experience, customer experience e commerce.

In Italia VML può contare su oltre 300 talenti in due sedi, a Milano e Roma. A livello internazionale il network ha più di 30.000 talenti, dislocati in oltre 150 uffici in più di 60 mercati.

«L’intento del gruppo è stato quello di unire le “due metà di una mela” e ciascuna delle parti porta con sé delle competenze che mette a fattor comune creando quella che è ufficialmente - sia dal punto di vista dei numeri, sia per proposition e sia per all'ampiezza dell'offering - l’agenzia numero uno al mondo. La definiamo Global Power House, espressione che riassume bene la portata dimensionale di questa di questa operazione», le parole di Simona Maggini. «Con VML Italy vogliamo contribuire con un approccio flessibile e collaborativo a creare brand connessi con i propri consumatori e sintonizzati sulle loro esigenze reali. Con la fusione di VMLY&R e Wunderman Thompson abbiamo forgiato un nuovo percorso come partner di crescita dei nostri clienti: la creatività incontra la tecnologia e accende l'ispirazione, anche grazie a un team internazionale e a un bacino di eccellenza a cui solo un’agenzia creativa di queste dimensioni a livello globale può attingere».