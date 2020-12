Gruppo Ferrarini, Vismara sceglie Pierluigi Colombi come nuovo ceo

Gruppo Ferrarini: nuova nomina in casa Vismara

Nuova nomina in casa Vismara, fa sapere PambiancoNews. La famiglia Ferrarini, proprietaria del salumificio di Casatenovo (Lecco), ha scelto Pierluigi Colombi affidandogli l’incarico di amministratore delegato. Colombi arriva da Pernigotti, dove ha operato negli ultimi quattro anni come cfo e cro. In precedenza, può vantare esperienze in Zumos Palma, Citterio, Balconi (dove per 11 anni è stato in forze come cfo) e gruppo Ristour. Da vent’anni, l’azienda lecchese fa parte del gruppo Ferrarini, che la acquisì da Nestlé. La capogruppo è al centro di una complessa procedura di concordato, con la cordata Rilancio Industrie Agroalimentari formata da Pini Italia e da Amco (individuata dalla famiglia) a cui si contrappone quella del gruppo Bonterre-Grandi Salumifici Italiani e Opas sostenuta dalle principali banche creditrici, Unicredit e Intesa Sanpaolo.

Gruppo Ferrarini: la vicenda in Consiglio regionale

Nei giorni scorsi, fa sapere PambiancoNews, la vicenda di Ferrarini e Vismara è arrivata in Consiglio di Regione Lombardia, con la mozione presentata dal consigliere lecchese Raffaele Straniero e approvata all’unanimità per impegnare la Giunta regionale “a farsi parte attiva con il ministero dello Sviluppo economico e con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali affinché mettano in atto tutte le misure per salvaguardare sia l’occupazione dei 164 lavoratori che la produzione dello storico sito di Casatenovo”.