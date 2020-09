Gruppo Roncaglia, Monica Magnoni nuova Chief Relationship Officer a Milano

Il Gruppo Roncaglia amplia il suo team con l’arrivo di Monica Magnoni, che va a ricoprire il ruolo di Chief Relationship Officer. Con l’ingresso della professionista, il Gruppo prosegue nel percorso di potenziamento delle sue diverse aree e rafforza ulteriormente la squadra di Milano.

Monica Magnoni assume infatti la responsabilità della relazione strategica con i clienti ed i partner del Gruppo, con l’obiettivo di offrire un supporto a tutto tondo nello sviluppo di soluzioni innovative. Avrà inoltre la responsabilità di sviluppare il business del Gruppo con particolare focus sui territori di Milano e nord Italia, dove Roncaglia è già presente con PSA, Dyson, Teon, Volkswagen.

Monica vanta un’esperienza pluriennale nel mondo del marketing e della comunicazione, maturata nel contesto di aziende nazionali e internazionali e in differenti industries (dal fashion al food&beverage), dove ha ricoperto diversi ruoli, sia in ambito comunicazione che commerciale. Ha poi proseguito il suo percorso in agenzie di comunicazione, acquisendo expertise nella gestione delle attività di brand positioning e digital proposition.

“Sono felice di entrare a far parte di un team straordinario come quello del Gruppo Roncaglia, che ha una visione strategica chiara, con competenze e risorse eccellenti, per supportare i nostri partner e le loro esigenze nel leggere il mercato in un contesto molto sfidante e ricco di opportunità”, sottolinea Monica Magnoni.

“Insieme a Monica lavoreremo per valorizzare una fase di intenso lavoro, che ci ha visto sempre più centrati sulle nuove espansioni del digitale”, conclude Camilla Roncaglia, Chief Operation Officer del Gruppo. “Dati, creatività e tecnologia, uniti all’interazione trasversale fra i diversi talenti della nostra agenzia, sono i punti di forza che ci permettono di offrire servizi mirati alle esigenze di un mercato in continuo cambiamento”.