Ikea scalza eBay: nasce la piattaforma Preowned per la vendita di mobili usati

Ikea punta sull'usato e sfida eBay: arriva Preowned, la piattaforma dove gli utenti possono vendere mobili di seconda mano

L'usato non è più solo una moda passeggera, ma un impero in rapida espansione. In pochi anni ha conquistato ogni angolo del mercato: abiti, auto, mobili e, con un volume d'affari di 26 miliardi nel 2023, non sorprende che colossi come Ikea stiano puntando fortemente in questo settore, mettendo in discussione il dominio di big come eBay, che per anni ha regnato sovrano nella vendita di usato online.

E così il colosso svedese ha lanciato Ikea Preowned, una piattaforma online per la compravendita di mobili di seconda mano tra utenti. Questo marketplace, che avrà il funzionamento di un e-commerce tradizionale, debutterà in fase di sperimentazione a Madrid e Oslo fino alla fine del 2024, con l'obiettivo di espandersi sempre di più. La piattaforma consente ai clienti di caricare e vendere i propri mobili usati, inserendo foto e dettagli del prodotto e fissando un determinato prezzo. Gli acquirenti potranno poi ritirare i mobili direttamente dal venditore, che avrà la possibilità di ricevere il pagamento in denaro o sotto forma di un buono Ikea con uno sconto del 15% sui futuri acquisti.

La svedese ha le idee molto chiare, e non a caso ha già stabilito accordi con piattaforme come Tmall di Alibaba per la vendita di mobili di seconda mano, puntando a competere direttamente con marketplace affermati come eBay, Gumtree nel Regno Unito e Finn in Norvegia, siti che attualmente dominano il mercato dell’usato. La strategia dell'e-commerce è quindi semplice ma mirata, come lo stesso Jesper Brodin, Ceo di Ingka (principale gestore dei negozi Ikea) ha dichiarato al Financial Times: rompere il "monopolio o oligopolio delle piattaforme" e-commerce, in primis eBay.

Tuttavia Ikea non è nuova al mondo dell'usato, e già da anni, in ottica di espansione e diversificazione, gestisce una sezione dedicata al second hand, dove acquista e rivende mobili vintage. Ma Ikea Preowned è un salto di qualità, "È un sogno che stiamo realizzando da tempo. Ora possiamo fare cose avanzate e interessanti. Abbiamo una fiducia incredibile nell’evoluzione digitale dell’azienda", ha evidenziato il Ceo Brodin.