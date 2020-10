Imprese: fallisce la storica Rifle, "Covid colpo di grazia"

Il marchio Rifle, storica azienda fiorentina di jeans, è giunto al capolinea. L'azienda, con sede a Barberino del Mugello, fondata nel 1958 dalla famiglia Fratini, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Firenze. Un brutto colpo per l'immagine della moda italiana nel mondo e per l'economia, non soltanto locale: Rifle, griffe conosciutissima che ha vestito negli anni d'oro intere generazioni, conta complessivamente 96 dipendenti, impiegati nella sede centrale di Barberino e nei negozi sparsi nella penisola. La crisi del marchio si era fatta sentire ormai da anni. Nel 2017 avevano fatto ingresso nella società fondi esteri, nella speranza di portare nuova linfa al brand, accompagnato anche dai più giovani della famiglia Fratini. Ma la risalita non è riuscita, e la pandemia che ha bloccato i mercati ha dato il colpo di grazia a una situazione già compromessa.