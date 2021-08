Incentivi auto, bonus anche per l’usato: in arrivo altri 350 milioni di euro

Bonus auto 2021, buone notizie per chi vuole acquistare un'auto nuova: in arrivo 350 milioni di incentivi

Novità in arrivo per chi vuole comprare un’auto nuova: il governo ha rifinanziato gli incentivi destinati all'acquisto con una dotazione di 350 milioni di euro. In particolare, si legge nella nota, 40 milioni sono stati destinati ai veicoli di seconda mano Euro 6, diesel o benzina. La fetta più grossa, ovvero ben 200 milioni di euro, è stata destinata all’acquisto o locazione finanziaria di auto nuove a benzina o gasolio con basse emissioni: tra 61 e 135 grammi di anidride carbonica al chilometro e prezzo di listino fino a 40.000 euro.

60 milioni, invece, sono stati disposti per l’acquisto di auto con emissioni tra 0 e 60 g/km: veicoli elettrici e plug-in, con prezzo di listino inferiore ai 50.000 euro. Il bonus può variare a seconda delle emissioni di CO2 dell’auto acquistata e dalla presenza o meno di un veicolo vecchio da rottamare. In ogni caso però l'importo degli sconti va da un minimo di 3.500 euro ad un massimo di 10.000 euro.

Ma, per ora, non è possibile richiedere gli incentivi statali per le auto usate: il governo non ha ancora pubblicato i regolamenti attuativi. Così l'industria, per ovviare ai ritardi, ha deciso di lanciare il Summer black Friday: per tutto il mese di agosto da Facile.it e MiaCar si potrà ricevere uno scontro extra cumulabile con gli incentivi statali, fino a 1.000 euro, sull'acquisto di auto nuove, a km 0 e usate, valido su oltre 500 vetture.