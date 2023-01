Inflazione, Lagarde scopiazza gli Usa ma la sua politica fa flop: ecco perchè

Dovremmo cambiare nome all'euro e fondare una nuova Bce: Affari lancia la provocazione a Madame Lagarde

Il trattato di Maastricht, firmato da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna e poi, per adesione, gli altri Paesi Europei, prevede, che, oltre all’introduzione della moneta unica l’euro, sia “governata” dalla Banca Centrale Europea senza interferenze da parte degli Stati di appartenenza all’Europa. Praticamente la Bce può fare quello che le pare. Uno dei dogmi è mantenere stabili i prezzi.

Ebbene, dato che nessuno può interferire con la sua politica monetaria oggi non stiamo assistendo ad una decisione che “tuteli” i 28, ma sembra la scopiazzatura di quanto fa la Federal Reserve americana, che è un'agenzia governativa centrale, in pratica ha una struttura unica che è sia pubblica che privata, il cui Presidente è nominato dal Capo della Casa Bianca ed è quindi evidente la differenziazione sostanzialmente con la Bce.

Fatta questa premessa vorrei passare alla parte provocatoria. L’Europa e parte del mondo è stretta nella morsa dell’inflazione (interna ed importata), ma la soggettività di tale situazione si differenzia soprattutto nelle strutture economico-finanziarie delle varie Nazioni. L’attuale Presidente della Bce Christine Lagarde si ostina ad utilizzare il copia incolla delle manovre della Federal Reserve ed a nulla valgono gli appelli di economisti, anche premi Nobel, o dei Governanti dei 28 Paesi europei.

Se la Lagarde insiste nel voler abbassare l’inflazione e portarla al 2%, con una guerra in corso e con problemi di approvvigionamento energetico, penso che non sia una buona strada momentaneamente percorribile. Allora che fare? Ecco un suggerimento “fantapoliticoeconomicomonetario” cambiamo nome all’Euro e fondiamo una nuova Banca Centrale Europea. Più provocatoria di così non si può.

Perché? Di solito le politiche monetarie dovrebbero seguire anche le indicazioni delle teorie sia di Richard Cantillon sia di quelle di John Maynard Keynes che mi sembrano ancora abbastanza attuali e come troviamo nei testi di politica economica esiste anche l’eventualità di un coordinamento con i vari Governi (Anche F. D. Roosevelt cambiò il modo di intervento degli Usa durante la grande depressione, con il New Deal).

Non so se questa provocazione possa portare ad un inasprimento del dibattito euro sì euro no, ma come in tutte le cose si possono fare dei cambiamenti. Il sesterzio di quello che fu il più grande impero del mondo, quello romano, non esiste più e lo troviamo solo nei musei. Detto questo, tutte le Istituzioni sono governate da persone, ma queste persone non dovrebbero mai allontanarsi dalla ragionevolezza e dal considerare che il primo fattore da tutelare non sono le monete, ma le persone che le monete le fanno circolare. NO PEOPLE? NO MONEY! Madame Lagarde, qu’en pensez-vous? Madame Lagarde, cosa ne pensa lei?