Inps, Tridico: "In 25mila non hanno ancora preso la cig"

Coronavirus, Tridico: Sforzo Inps straordinario, è cuore sociale welfare - "Lo sforzo dell'istituto in questi mesi è stato straordinario ed enorme, voglio ringraziare tutti. L'Inps si è dimostrato il cuore sociale del Welfare". Così il presidente Inps Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più' su Rai3.

Coronavirus, Tridico: Al 31/5 in 25mila non hanno ricevuto cig - "Al 31 maggio sono 25mila le persone che non hanno ricevuto la cassa integrazione. Sono posizioni che stiamo valutando, sono complesse". Così il presidente Inps Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più' su Rai3.



Tridico: Aziende hanno anticipato cig per 4,7 mln - "Percezione di mancanza di arrivo dei soldi sia di coloro che non ne hanno diritto? E' probabile, sì". Così il presidente Inps Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Le aziende hanno anticipato la cig per 4,7 milioni. Non pagata, paga sempre l'Inps. Che le aziende anticipino la cig è una regola", ha aggiunto.

Coronavirus, Tridico: Pagate 11 mln persone per 15 mld euro - "Finora 11 milioni di persone sono state pagate tra bonus e cig per 15 miliardi di euro". Così il presidente Inps Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Abbiamo pagato oltre 4 milioni bonus tra marzo e aprile, abbiamo pagato la Rem. Ogni prestazione che noi paghiamo ha la firma di un dirigente, si rischia sempre un danno erariale", ha aggiunto."Abbiamo pagato 5.3 milioni di prestazioni di cig, 450mila assegni per i congedi, si tratta di 11 milioni di persone", ha aggiunto.

Inps, Tridico: Sempre soggetti a polemica politica - "L'Inps è soggetto sempre alla polemica politica, l'Italia è un Paese in cui la fiducia è molto bassa". Così il presidente Inps Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Ci sono casi di Cig inferiori rispetto alle attese ma non è colpa dell’Inps", ha aggiunto.

R.cittadinanza, Tridico: Abbiamo raggiunto 2,8 mln di poveri - "Col reddito di cittadinanza noi abbiamo raggiunto il 60 per cento della platea, 2 milioni e ottocento mila poveri". Così il presidente Inps Pasquale Tridico a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Nella seconda fase della crisi per il Covid lo Stato deve sostenere il rilancio con gli investimenti, con la disuguaglianza il Paese non cresce", ha aggiunto.