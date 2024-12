Intel, il Ceo si dimette a sorpresa. E dopo l'annuncio il colosso dei chip torna finalmente a correre in Borsa

Netto rialzo (+5%, vicino quota 25 dollari) per il titolo di Intel dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Intel, Pat Gelsinger, che è andato in pensione dopo quasi quattro anni alla guida dell'azienda di processori.

Il gruppo ha spiegato che per il momento Gelsinger sarà sostituito da David Zinsner e Michelle Johnston Holthaus, in attesa della nomina del nuovo Ceo. Il presidente ad interim di Intel, Frank Yeary, ha sottolineato il contributo di Gelsinger che "ha contribuito a lanciare e rivitalizzare la produzione investendo in semiconduttori all’avanguardia, lavorando instancabilmente per promuovere l’innovazione in tutta l’azienda”.

Quello che era il colosso dei chip sta vivendo una fase difficile a fronte della rivoluzione generata dall'intelligenza artificiale: negli ultimi dodici mesi il titolo Intel ha quasi dimezzato il suo valore scendendo a settembre sotto la soglia dei 20 dollari ad azione.