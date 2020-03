Intesa, Brescia pronta al no all'Ops. Blocco del 30% in vista. Rumors

I soci di Ubi non ci stanno e mettono i bastoni tra le ruote a Intesa, nella scalata a Ubi. Brescia, secondo i rumors, sarebbe pronta a stoppare l'Ops di Ca' de Sass, attraverso una concentrazione di patti tra soci, che potrebbe dare vita a un blocco del 30%.

In quel caso, per Intesa, sarebbe difficile, se non impossibile, portare a termine l'acquisizione di Ubi. Tuttavia, secondo il Sole, non c'è una vera alternativa industriale alla proposta di Intesa e dunque ci si chiede quale sia il futuro.

I primi malumori verso l'Ops di Intesa erano emersi due settimane fa quando alcuni patti che fanno capo agli azionisti storici di Bergamo e di Brescia e che contano rispettivamente per l’1,6% e per l’8,37% del capitale della banca - avevano deciso di esprimere un giudizio negativo all’offerta pubblica di scambio promossa da IntesaSanpaolo.