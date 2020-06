Intesa, ok della Bce all'acquisto di Ubi

Intesa: si' da Bce ad acquisto Ubi - Intesa Sanpaolo ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione preventiva all'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo, pari almeno al 50% del capitale piu' un'azione, in Ubi Banca.

Intesa: non includera' in Ops su Ubi effetto covid - A seguito dell'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea, Intesa Sanpaolo ritiene, pur non disponendo tuttora di informazioni in merito ai possibili effetti pregiudizievoli della pandemia da Covid su Ubi Banca, che "ragionevolmente dalla pandemia non derivino effetti tali da modificare negativamente l'attivita' di Ubi Banca e/o la situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale sua e/o delle societa' del Gruppo Ubi (oltre ad analoghi effetti per l'Offerta e per Intesa Sanpaolo)". Di conseguenza Intesa non includera' tra le condizioni di efficacia dell'Ops la pandemia e i suoi effetti. Lo si legge iin una nota.