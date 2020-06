Intesa Sanpaolo Innovation Center, accordo con Fondazione Roscongress

Accordo Intesa Sanpaolo Innovation Center-Fondazione Roscongress

Intesa Sanpaolo Innovation Center e la Fondazione Roscongress hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding per la cooperazione, nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità, tra esperti e rappresentanti del mondo economico-produttivo di Italia e Russia.

In una prospettiva di medio periodo, questo accordo contribuirà a "rafforzare la diffusione dell’innovazione nei due Paesi, attingendo dal patrimonio innovativo e tecnologico della ricerca, dell’ecosistema delle startup e delle piccole e medie imprese russe e italiane", come riporta una nota stampa ufficiale.

Il Memorandum contribuirà inoltre a promuovere il progetto Business Priority, che punta a migliorare la competitività dell'economia russa con l'obiettivo di creare uno standard di qualità russo riconosciuto dalla comunità internazionale per progetti innovativi ad alta tecnologia, coinvolgendo in particolare le piccole e medie imprese orientate all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.

Il MOU punta a sviluppare una stretta collaborazione che consenta di valutare e valorizzare congiuntamente il potenziale delle PMI russe innovative e sostenibili e di attrarre investimenti internazionali per la loro crescita e la realizzazione dei loro progetti.

“L’innovazione è alla base dell’evoluzione della società e per il Gruppo Intesa Sanpaolo rappresenta una leva per competere in mercati sempre più complessi e globalizzati”, ha affermato il Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Guido de Vecchi. “Il MOU siglato con Roscongress e la collaborazione con Banca Intesa Russia consentirà di mettere facilmente a disposizione delle pmi locali il nostro know-how, con l’obiettivo di far emergere le realtà più promettenti e assisterle nella ricerca di investitori internazionali”.