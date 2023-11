Ita Airways, Lufthansa entra con il 41%. Palla alla Ue, decisione a gennaio

Mef, notificata a Bruxelles l'operazione Ita-Lufthansa

Il Mef fa sapere con una nota che è stata formalmente notificata alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea l'operazione di concentrazione che prevede l'ingresso di Deutsche Lufthansa nel capitale di Ita Airways con una quota di minoranza pari al 41%, per un valore di 325 milioni di euro. A quanto si apprende, a Bruxelles la notifica è in fase di registrazione e verrà presto pubblicata.

La Commissione Ue ha ricevuto la notifica dell’accordo tra Ita e Lufthansa ed è ora pronta ad aprire la sua indagine formale. La scadenza provvisoria per portare a termine la prima fase dell’analisi è il 15 gennaio 2024. Lo rende noto un portavoce dell’esecutivo Ue.

Stando alle norme comunitarie sulle fusioni Bruxelles ha in un primo momento 25 giorni lavorativi per analizzare l’operazione e arrivare al suo via libera. In caso di ulteriori chiarimenti o rimedi necessari per scongiurare turbamenti nel mercato interno, l’iter prevede ulteriori 90 giorni per l’esame. Possono poi essere concesse proroghe di 15 o 20 giorni lavorativi.

In precedenza - riporta Il Sole 24Ore - Reuters ha riferito che Lufthansa e Ita Airways potrebbero cedere i diritti di decollo e atterraggio all’aeroporto di Milano-Linate al fine di ricevere il via libera dell’autorità di concorrenza dell’Ue per la loro fusione.