Ita-Lufthansa, nuovo rinvio. Portavoce Ue: "Slitta la scadenza dell'indagine"

Ita-Lufthansa, un portavoce dell'Ue: possibile slittamento della scadenza dell'indagine

Se verranno presentati rimedi aggiuntivi da parte di Lufthansa e del Mef per venire incontro alle preoccupazioni della Commissione Europea riguardo la progettata acquisizione graduale di Ita da parte della compagnia tedesca, "è possibile" che la scadenza dell'indagine approfondita, attualmente fissata al 6 giugno, venga rinviata. Lo conferma la portavoce dell'esecutivo Ue per la Concorrenza Lea Zuber, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"Non posso dire molto sul caso in sé - spiega Zuber - ma posso ricordare le regole procedurali. Siamo attualmente nella fase due dell'indagine, per la quale ora abbiamo la scadenza fissata per il 6 giugno. Quello che è possibile ora, in questa fase, è che, se tutte le parti e la Commissione sono d'accordo, chiedano una proroga fino a 20 giorni lavorativi. Non è necessario che siano 20 giorni lavorativi, ma solo fino a 20 giorni lavorativi". C'è anche, aggiunge, "la procedura di fermare l'orologio (stop the clock, ndr), che avviene quando la Commissione chiede alcuni chiarimenti alle parti e questi ultimi non vengono forniti in tempo. In tal caso la Commissione può fermare l'orologio", conclude.