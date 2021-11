Italiaonline, vendite digitali e in negozio: tutti i modi per aumentarle

Italiaonline, accrescere l'e-commerce e le vendite fisiche

Le vendite tramite e-commerce sono aumentate esponenzialmente negli ultimi anni, soprattutto sotto la spinta delle restrizioni per la pandemia da Covid-19. Chi riteneva che la crescita del settore e-commerce danneggiasse le vendite nei negozi fisici, però, deve ricredersi. Nonostante le vendite online continuino ad aumentare, i consumatori non si affidano solo a Internet e alternano gli acquisti anche nei punti vendita dove possono recarsi di persona. Per aumentare le vendite, non basta potenziare l’e-commerce, ma bisogna aumentare le visite in negozio.

Le strategie omni-channel sono la soluzione del futuro per il settore vendite e richiedono siti web professionali che siano adatti a raggiungere diversi obiettivi di marketing. Per creare un sito web bisogna affidarsi a servizi affidabili che sappiano realizzarlo secondo le necessità del cliente, proprio come fa Italiaonline. Il suo servizio "Nuova offerta siti" permette la realizzazione di siti web personalizzati e modulari, adatti a raggiungere gli obiettivi del business, come aumentare le visite in negozio.

Vendita e-commerce e nei negozi, la strategia omni-channel di Italiaonline: perché e come crearla

Una ricerca commissionata da Amazon ha dimostrato come il trend per il settore vendite sia avere una strategia di marketing omni-channel. Nonostante l’aumento delle vendite online, per i clienti è importante poter fare acquisti anche in negozio, soprattutto in Italia.

Ogni business che voglia aumentare le vendite del suo brand dovrà quindi studiare una strategia che permetta anche di incrementare il numero delle visite in negozio, incoraggiando la crescita delle conversioni nello store fisico.

Raggiungere questo obiettivo richiede la realizzazione di siti web che permettano sia di consolidare la presenza online del brand, che di offrire alcune caratteristiche necessarie ad attirare il proprio target di potenziali clienti a visitare il negozio fisico. Creare un sito web adatto allo scopo richiede l’aiuto di esperti, come quelli di Italiaonline, che accompagnano il brand in ogni fase di sviluppo fino a ottenere il risultato desiderato.