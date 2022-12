Juventus, dopo Apple spunta Amazon. Bezos interessato al club: il punto

Juventus, ora spunta l’interesse di Bezos

L’amicizia tra Lapo Elkann e Jeff Bezos è cosa nota. Ad aprile erano stati fotografati con le rispettive consorti in barca. Un rapporto consolidato che si è cementato negli anni. E che ora potrebbe tradursi nel business. Non è un mistero che la famiglia Agnelli-Elkann si stia guardando intorno per trovare compratori per la Juventus. Il polverone sollevato dal nuovo scandalo dell’inchiesta Prisma rischia di travolgere quanto di buono fatto nel decennio più vincente della storia bianconera.

Per questo si sta ragionando su un possibile passaggio di proprietà, con un prezzo di partenza fissato in circa 2 miliardi grazie principalmente allo stadio di proprietà. Amazon è già attiva nel mondo del calcio, avendo acquistato i diritti di trasmissione di una partita ogni 15 giorni di Champions League. Possibile pensare che Bezos, complice anche l’incremento del costo dell’abbonamento, abbia frecce sufficienti per incrementare il pacchetto di partite trasmesse in streaming.

Avrebbe anche la ricchezza necessaria per rilevare la Juventus, potrebbe farlo senza particolari sforzi economici, forte di un patrimonio ampiamentee sopra i 120 miliardi di dollari nonostante la dolorosa (in tutti i sensi) separazione dall’ex moglie Mackenzie.

Juventus, non c’è solo Amazon

Chi potrebbe permettersi di spendere due miliardi? Il campo ovviamente si restringe di molto. Per questo spunta un nome che pare più una suggestione che un reale protagonista: Apple. Perché la cosa potrebbe funzionare? Intanto perché Cupertino ha in pancia 66 miliardi di dollari dopo aver remunerato i suoi azionisti con oltre 100 miliardi di dollari. Una cifra spaventosa, da stato sovrano. Non per niente la capitalizzazione della creatura di Steve Jobs è di 2,25 trilioni di dollari, ben più del pil italiano. Spendere due miliardi sarebbe davvero possibile. Ma sarebbe un investimento strategico?