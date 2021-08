Kasanova: boom di vendite in giugno, +15,1% rispetto allo scorso anno

Kasanova: +15,1% vendite rispetto allo scorso anno

Per Kasanova Spa – azienda leader nel settore casalinghi - il mese di giugno ha segnato una decisa svolta in termini di vendite e di fatturato: quest’ultimo ha fatto registrare un totale di 31,7 milioni, nei 675 punti vendita dell’azienda.

In particolare, l’azienda registra un incremento delle vendite, sempre nel mese di giugno rispetto al 2020, del 15,1% a parità di punti vendita aperti, un dato che pone Kasanova fra le aziende che contribuiscono in maniera significativa al recupero economico del Paese. Se consideriamo il Pil, rivisto al rialzo per l’anno in corso, al 5,1%, si ha una realistica percezione di come Kasanova abbia preso il volo, in termini di ripresa

“Si tratta di un segnale di ripresa molto positivo – osserva Maurizio Ghidelli, ceo di Kasanova – dopo un periodo ancora di incertezze, considerando la chiusura dei negozi nei centri commerciali, durante il week end, per i primi quattro mesi dell’anno”.

Kasanova segnala inoltre il crescente successo della formula Conto vendita, ove la merce viene pagata dal negoziante a vendita conclusa. Hanno risposto positivamente, in particolare, i negozi di Sicilia, Puglia, Campania, Lombardia con un incremento, fra l’altro, nel numero dei dipendenti di circa 160 unità.

Si consideri infine che Kasanova Spa conta, a tutt’oggi, 14 brand.

“Noi assumiamo – afferma Ghidelli – ed anche questo è per noi motivo di grande soddisfazione, unito al fatto che il piano industriale che avevamo predisposto è pienamente rispettato. E la ricerca di un’inversione di tendenza è iniziata un anno fa con Conto aperto, che ha dato ottimi risultati. Proseguiamo con Negozi&Futuro e con iniziative in fase di studio per mantenere il passo che, con soddisfazione, registriamo”.