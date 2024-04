Tim, avanti con la cessione della rete. Antitrust Ue, arriva la notifica Kkr

Cessione della rete Tim, chiusa la fase pre-notifica: Kkr notifica all'Ue

Tim, nell’ambito delle attività volte al perfezionamento dell’operazione di cessione di NetCo di cui al transaction agreement sottoscritto con Optics BidCo (società controllata da Kohlberg Kravis Roberts & Co.), ha "ricevuto conferma dall'acquirente dell'avvenuta notifica dell'operazione presso la Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea". Lo comunica la società in una nota in cui "conferma che l’operazione di cessione procede secondo le tempistiche programmate".