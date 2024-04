L'ex Ilva cambia il management. Il direttore Cavalli: "Ora ripartiamo"

L'ex Ilva cambia il management. Cavalli: "Ora ripartiamo"

La nuova leadership di Acciaierie d'Italia, precedentemente conosciuta come Ilva e attualmente in amministrazione straordinaria, è pronta a prendere il via sotto la guida del direttore generale Giuseppe Cavalli. Giuseppe Viola assume il ruolo di nuovo direttore finanziario, ampliando le sue responsabilità per includere anche quelle amministrative e fiscali; Daniele Rossi diventa il nuovo responsabile degli acquisti e della gestione della catena di approvvigionamento. Questi cambiamenti sono riportati dal quotidiano Il Giornale. Inoltre, Nicola Pozza si assume la responsabilità degli acquisti di materie prime.

Giulia Costagliola D'Abele è stata nominata general counsel, mentre Claudio Picucci sarà il direttore delle risorse umane e Andrea Paolo Colombo diventa il direttore dei servizi di supporto, con particolare attenzione alle questioni di conformità, sicurezza e alla neonata funzione di comunicazione. La funzione di audit interno sarà invece supervisionata dalla struttura commissariale composta da Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli. Cavalli ha sottolineato che queste nomine rappresentano un passo significativo nel percorso di rinnovamento e rinascita di Acciaierie d'Italia.