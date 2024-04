Lady Amarone lancia un gruppo a suo nome: nasce Marilisia Allegrini Srl

Nasce il gruppo Marilisa Allegrini Srl

Lady Amarone torna alla ribalta e dopo aver annunciato un importante riassetto societario all'inizio del 2024 ed essersi separata dai nipoti, ora presenta il suo nuovo gruppo vitivinicolo che porta proprio il suo nome. La nuova società, denominata Marilisa Allegrini Srl, unisce le tre prestigiose tenute di Veneto e Toscana: Villa della Torre a Fumane, Poggio al Tesoro a Bolgheri e San Polo a Montalcino.

L'annuncio ufficiale del gruppo è stato fatto a Milano, con il nome che omaggia la fondatrice, insignita del titolo di cavaliere del lavoro nel 2020. Marilisa Allegrini ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato, affiancata dalle sue due figlie, Carlotta e Caterina, entrambe vicepresidenti. Anche il padre delle ragazze, Giancarlo Mastella, è vice presidente con una già consolidata esperienza come direttore di Villa della Torre.

Marilisa Allegrini Srl vanta un fatturato di poco più di dieci milioni di euro, con 105 ettari di vigneti in produzione distribuiti tra Bolgheri, Montalcino, Valpolicella e Lugana. Attualmente, la produzione complessiva raggiunge le 840.000 bottiglie, di cui la maggior parte proviene da Poggio al Tesoro, seguita da San Polo e Villa della Torre. Quest'ultima, però, vedrà una significativa crescita della produzione fino a 200.000 bottiglie, come annunciato dalla presidente, grazie all'introduzione di nuovi vigneti. Guardando al futuro, prevede di raddoppiare il fatturato del gruppo nel prossimo quinquennio, anche attraverso progetti legati all'ospitalità in Toscana.

Per quanto riguarda la distribuzione, Pellegrini Distribuzione continuerà ad occuparsi del mercato italiano per Villa della Torre, mentre è stata siglata una partnership con Edoardo Freddi International per l'estero.

Il marchio del nuovo gruppo è stato ideato da NSG Design e sarà presente sulle etichette dei vini di Villa della Torre a partire dal Amarone 2020, Valpolicella 2021 e Lugana 2022. Inoltre, la firma di Marilisa Allegrini, già presente sulle bottiglie di Poggio al Tesoro, sarà ora inclusa anche su quelle di San Polo. Il gruppo ha lanciato anche un nuovo sito web e ha rinnovato quello di Villa della Torre, con il debutto ufficiale previsto al Vinitaly 2024.