Lavoratore licenziato, "caso non chiuso".Il ministro Orlando richiama A.Mittal

A.Mittal, Orlando: servono più spiegazioni su licenziamento - "Il caso non è chiuso. Scriverò all'azienda per farmi dare altre spiegazioni". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24 a proposito del lavoratore licenziato da Arcelor Mittal. "Credo sia giusto che l'azienda spieghi quali sono le ragioni, qual è la strategia", ha proseguito Orlando, "perchè è stato mandato l'atto con cui è stato licenziato il lavoratore, ma questo non spiega molto delle ragioni che hanno portato a questa decisione. Tra l'altro in un contesto nel quale la tensione sociale è già molto forte".

Lavoro, Orlando: più rischio posti in imprese senza ammortizzatori - Subito la riforma degli ammortizzatori sociali. A indicare questa strada anti-crisi il ministro del Lavoro, Andrea Orlando in una intervista a Radio 24. Secondo il ministro c'è il concreto rischio che "la perdita di posti di lavoro si possa realizzare di piu' nelle imprese che non hanno ammortizzatori sociali, come i servizi, il turismo, la cura della persona. C'è l'esigenza di allargare il sistema degli ammortizzatori sociali - ha quindi aggiunt - per affrontare questa fase traumatica".

Recovery: Orlando: Regia ministri? Ancora non discussa in Cdm - "La questione non è stata ancora discussa in consiglio dei ministri e al momento non ho notizie che vadano in questa direzione". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24 ha risposto ad una domanda sulla regia del Recovery che, secondo quanto riportato oggi da La Stampa, sarebbe composta dai ministri tecnici e dal solo ministro Roberto Speranza tra i politici responsabili dei dicasteri. "Non ne ho notizia, può darsi", ha aggiunto Orlando.

Campidoglio, Orlando: Pd a lavoro per soluzioni forti - "C'è una discussione in corso credo che ci siano anche soluzioni forti. Credo che Letta si sia messo positivamente al lavoro da subito su questo fronte, il Pd sarà in campo". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24 ha risposto in merito alle possibili candidature del partito democratico per la corsa al Campidoglio. "Il centrosinistra ci sarà in tutte le città e sarà competitivo e credo che avremo risultati positivi", ha specificato.

Turchia, Orlando: in molti Paesi in atto recessione democratica - "Il famoso episodio turco del Sofa- Gate ha messo in evidenza il fatto che nel mondo in questo momento è in atto quello che gli esperti e studiosi di diritti umani definiscono recessione democratica". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio24. "In molti Paesi, anche all'interno dell'Ue, si stanno facendo passi indietro, per questa ragione penso sia giusto tenere sempre alta l'attenzione. La ragione economica non può farci chiudere gli occhi di fronte a questi episodi", ha aggiunto Orlando.