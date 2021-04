Economia

Martedì, 6 aprile 2021 - 10:41:00 Lavoro, a febbraio occupati stabili. Ma in un anno un milione di posti in meno Il tasso di occupazione in un anno è sceso di 2,2 punti percentuali tra uomini e donne, dipendenti (590.000) e autonomi (355.000) di tutte le età