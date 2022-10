Manageritalia e ZGens presentano MITcast2030: i giovani e il lavoro

Come immaginate il vostro futuro professionale nel 2030? Manageritalia e ZGens Human Factory a confronto con i giovani



Con MITcast2030 Manageritalia Lombardia ha invitato, a marzo 2022, i giovani dai 18 ai 30 anni, a immaginare il proprio futuro professionale nel 2030 raccontandolo con un podcast. Il materiale raccolto racconta scenari che escono da repertori stereotipati, aprono possibilità e nuovi percorsi di sviluppo che sfidano talvolta i limiti alla nostra attuale immaginazione.

"Grazie alle aziende e ai professionisti che hanno aderito all’iniziativa, ai giovani autori e alle giovani autrici verranno offerte esperienze concrete (formazione, affiancamento, stage, borse di studio, progetti e altro ancora) per misurarsi con i contesti in linea con le loro aspirazioni e per favorire il loro miglior debutto nel mondo del lavoro", spiega Manageritalia Lombardia.

"A trarre vantaggio da questa iniziativa non saranno solo i ragazzi, ma tutti noi avremo l’occasione di trarre nuovi stimoli ed idee. Salutiamo il lancio delle prime missioni di MITcast2030 con un evento esclusivo, il 19 ottobre a Milano, in cui saranno protagonisti i giovani autori, i partner e Supporter dell’iniziativa e la Stampa. Una mostra sonora interattiva tra installazioni dinamiche e spazi immersivi in cui presenteremo un trailer delle visioni di futuro, gli equipaggi e le destinazioni degli Autori delle Voices con le aziende e i manager".

AGENDA

18.45 Accredito partecipanti

19.10 Benvenuto di Manageritalia Lombardia e opening

Luigi Catalucci Vicepresidente Manageritalia Lombardia

Un’inedita collaborazione Samanta Rizzato Founder ZGens Human Factory e CEO Symbols

19.20 Segnali dal futuro | Talk con i partecipanti con tag words e bold ideas

Nicoletta Boldrini Giornalista e divulgatrice in ambito tecnologie emergenti

Manuele Consalvi Project Manager ZGens

19.40 Happening | Incontri ravvicinati: Voices, Aziende e Manager

Lancio delle prime missioni e destinazioni, facilitano

Sonia Rausa Segretario Generale Manageritalia Lombardia

Enrico Pedretti Marketing Manager Manageritalia

20.00 Future Experience MITcast2030

Installazioni & Sound Experience by Symbols. A cura di Manageritalia Lombardia & ZGens.

@STEP FuturAbility Distric

A seguire cocktail & Networking

Cos'è MITcast2030 in sintesi

MITcast2030 è un casting per un mondo nuovo. Una divertente iniziativa di crowdforecasting pro mossa da Manageritalia Lombardia con ZGens Human Factory che invita i giovani 18-30enni a immaginare e raccontare il futuro, a suon di podcast, e vede tutti gli altri - aziende e manager, istituzioni e professionisti - aiutarli a costruirlo. Incubatore di immaginazione, è l’inizio di un viaggio riflessivo e rivoluzionario che mette al centro la parola FUTURO.

I NUMERI E I PROTAGONISTI

44 MITcaster2030 ovvero 44 ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 che prenderanno parte al casting e alla missione.

44 aziende, enti e liberi professionisti esperti nel proprio settore che hanno già aderito all’iniziativa e offriranno, gratuitamente, le migliori esperienze ai ragazzi.

6 mesi il tempo per far partire tutte le missioni (da ottobre 2022 ad aprile 2023).

Comitato Scientifico: Paolo Scarpa, Sonia Rausa, Mariolina Brovelli, Luigi Catalucci, Claudia Lucarelli e Roberto Mirandola (Manageritalia Lombardia), Guido Carella e Enrico Pedretti (Manageritalia) e Samanta Rizzato (ZGens).

31 Partner

Cisco, CFMT, Master Publitalia, Prioritalia, Symbols, A-TONO, Enactus Italia, Research Dogma, WOBI, Mashub - Rinascita Digitale, Gi Group, Faber-Castell, Silicon Valley Study Tour, WeShort, Digital Forest, Bureau Veritas Italia, Tech4Future, Millutensil, D&B – DBXB, Medianos Community, Nicma Informatica, Personnel Organization, KPMG Italy, Elmec informatica, Randstad Italia, Italiani di frontiera, Planetaria Hotels, Weber Shandwick, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Cuebiq.

13 Supporter

Thomas Bialas, Roberto Paganelli, Sergio Bonalumi, Valentina Reiner, Ilaria Pocobel-

li, Mauro Malanchini, Silvia Pugi, Regina Casonato, Simonetta Pignattelli, Roberto Bonzio, Tomma-

so Saso, Linda Bulgheroni, Stefano Bazzano.

MITcast2030

19 ottobre | ore 19.00

STEP FuturAbility District, Milano