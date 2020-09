Marcolin firma un accordo di licenza di cinque anni con Max Mara

Marcolin Group: accordo con Max Mara per l'eyewear

Marcolin Group annuncia la firma di un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista Max Mara. La partnership, si legge nella nota riportata da Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, prevede una durata di cinque anni con inizio a partire dal primo novembre 2020 e segue gli accordi del 2019 per l'eyewear di Sportmax e MAX&Co.

Marcolin Group: "L'ingresso di Max Mara arricchisce la nostra offerta"

"La prima collezione Max Mara eyewear, realizzata da Marcolin Group verrà presentata e indossata in occasione del fashion show di Max Mara a Milano giovedì 24 settembre 2020. Matteo Blandi, Marcolin Group Marketing Director, ha sottolineato: 'L'ingresso del marchio Max Mara nel portfolio Marcolin Group va ad arricchire la nostra offerta di prodotto rivolta all'universo femminile. Max Mara è un brand luxury italiano sinonimo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, siamo fieri di contribuire a diffondere ulteriormente e rafforzare il posizionamento e l'immagine del marchio per la categoria eyewear'. Ian Griffiths, Max Mara Creative Director, ha fatto notare: 'La nuova partnership con Marcolin Group contribuirà ad assicurare i più alti standard di qualità e design per gli occhiali Max Mara'.