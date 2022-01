Marelli, Beda Bolzenius lascia: il nuovo ceo è David Slump

Dopo quasi 4 anni in azienda, Beda Bolzenius lascia il ruolo di Presidente e ceo di Marelli: gli succederà David Slump

''Voglio ringraziare Beda per la sua dedizione e l'impegno dimostrato nei confronti di Marelli durante il suo mandato. Ha guidato l'azienda in quello che è stato un periodo incredibilmente difficile per il settore. Ha definito la vision di Marelli e ha dato il via alla sua implementazione, mirata a far crescere la posizione dell'azienda attraverso la diversificazione dei clienti, il miglioramento della competitività nei costi, gli investimenti in tecnologie chiave e la crescita in Cina. Lascia Marelli con la mia personale gratitudine e i miei migliori auguri per i suoi progetti futuri'', dichiara Dinesh Paliwal, Partner Kkr ed Executive Chairman di Marelli.

''Marelli è un brand che gode di grande rispetto nel settore automotive ed è conosciuta per il suo posizionamento di leadership nell'ambito delle tecnologie di lighting (illuminazione) e ''sensing'' (LiDar, Radar e Camera), e in rapida crescita negli ambiti dell'elettrificazione, powertrain, interni veicolo, soluzioni elettroniche e software.

Per sfruttare le opportunità future, Marelli deve accelerare l'innovazione e l'attenzione al cliente e ottimizzare la gestione dei costi. David Slump è tenace, collaborativo e veloce ed è la persona giusta per portare Marelli al livello successivo. Ha una profonda esperienza nel nostro settore e nelle regioni in cui operiamo, e ha la capacità di pensare in modo strategico, di prendere decisioni rapide e di concentrarsi sull'esecuzione, la giusta combinazione di cui Marelli oggi ha bisogno''.

''Dopo una lunga riflessione personale e un confronto con la mia famiglia, e con il sostegno e la comprensione del nostro Chairman, Dinesh Paliwal, ho deciso - dichiara Bolzenius- che è giunto il momento di lasciare l'incarico di ceo di Marelli. Abbiamo fatto moltissimo negli ultimi quattro anni: sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto con la fusione di Calsonic Kansei e Magneti Marelli per creare un nuovo fornitore leader a livello globale.

Sono sicuro che Dinesh e David siano il team perfetto per guidare Marelli nella prossima fase del suo viaggio. A tutti i colleghi in tutto il mondo vanno i miei migliori auguri e i miei ringraziamenti per la dedizione e l'impegno dimostrati durante gli anni che ho trascorso in Marelli''.