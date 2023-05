La catena del lavoro agricolo in Italia oscilla tra eccellenze e sfruttamento

Il presidente Mattarella partecipa alla Fiera internazionale dell’ortofrutta di Cesena

Oggi il presidente Sergio Mattarella è stato in visita ufficiale all’anteprima di Macfruit, Fiera internazionale dell’ortofrutta, organizzata da Cesena Fiera e che domani, 3 maggio, aprirà i battenti al pubblico. Dopo 26 anni dall’ultima volta, il Capo dello Stato prende parte a questo storico evento di settore - che festeggia il 40esimo compleanno - per dare risonanza alla portata del mercato ortofrutticolo nell’economia italiana, specie nell’ottica di valorizzare sempre più i prodotti che tanti Paesi ci “invidiano”. “È un’occasione importante anche perché manifesta le potenzialità di questo straordinario settore così importante nella nostra agricoltura - ha dichiarato il presidente della repubblica in apertura del suo discorso - e quindi per la nostra economia, con prodotti di straordinaria eccellenza, apprezzati ovunque nel mondo, che ogni iniziativa condotta all’estero fa ulteriormente apprezzare e conoscere, come dimostra anche il livello di esportazione di questi prodotti in partenza dall’Italia” conclude Mattarella.

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca: ”Non dimentichiamoci il caporalato”

All’indomani della Festa dei lavoratori, il sindaco della città che ospita Macfruit interviene, alla presenza del Capo dello Stato, per ribadire il nodo centrale da scongiurare quando si parla di lavoro agricolo e produzione ortofrutticola. “Il settore ortofrutticolo non può prescindere dalla manodopera, composta anche da lavoratori e lavoratrici stranieri, che non ci hanno sostituito, come a soppiantare la nostra stirpe, ma da anni contribuiscono alle nostre imprese e alla nostra economia".

Così in un passaggio del suo discorso il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. "Anche a queste persone - ha aggiunto il primo cittadino - dobbiamo garantire che attraverso il lavoro sia garantita un'esistenza libera e dignitosa". L'obiettivo ricordato da Lattuca "soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli delle generazioni future", ha detto. "Qui abbiamo imprese leader a livello nazionale che continuano a investire, anche loro dovranno essere in grado di cogliere la sfida, da un lato la valorizzazione della qualità delle produzioni e dall'altro la sicurezza sul lavoro, cacciando quell'erba infestante che prende il nome di caporalato". Il riferimento evidente alla questione accende i riflettori su una piaga radicata storicamente nel tessuto economico dell’Italia.

L’inchiesta “Il gusto amaro dei kiwi”: l’intervista a Stefania Prandi e Francesca Cicculli

Per entrare nel merito della spinosa questione, Affaritaliani ha scelto di intervistare Stefania Prandi e Francesca Cicculli, due giornaliste freelance impegnate da tempo sul fronte del giornalismo investigativo. In particolare, Prandi è specializzata sullo sfruttamento agricolo nell’area del Mediterraneo (nel 2018 ha pubblicato per Settenove il libro-inchiesta Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo, mentre Francesca fa parte della pluripremiata IrpiMedia ed è specializzata nel tracciamento delle aziende e delle loro responsabilità, con tools e tecniche OSINT (Open Source Intelligence). Queste due giornaliste rappresentano "la quota italiana" del team che ha condotto l’inchiesta internazionale - da maggio a dicembre 2022 - Il gusto amaro dei kiwi italiani in cui viene indagata la filiera del lavoro agricolo nell’area italiana più rappresentativa del mercato ortofrutticolo, l’Agro Pontino, nella provincia di Latina. Contestualmente, l’inchiesta ha portato alla luce anche le condizioni di braccianti e lavoratori agricoli stranieri - cui faceva riferimento il sindaco Lattuca oggi - evidenziando quanti problemi si nascondano dietro una filiera tanto rilevante per l’economia italiana. A proposito, è utile ricordare che il nostro Paese è il maggior produttore ed esportatore di kiwi in Europa.