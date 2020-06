Mediaset, Ferragamo, BancoBpm e Mps: 10 titoli italiani per GS in odore di M&A

Si sa, quando c’è odore di M&A il mercato compra, così non appare strano che l’European M&A basket di Goldman Sachs abbia sovraperformato l'indice STOXX 600, a parità di ponderazione, di circa il 10% dall'inizio di giugno 2015. Del 2,2% poi dai minimi del 23 marzo 2020. Quindi, i titoli che la reginetta americana delle banche d’affari ha inserito nel suo basket sono molto interessanti per il loro appeal speculativo.



Nel suo ultimo aggiornamento sul tema, fra i 137 gruppi che compongono l’European M&A basket, e cioè quelli per i quali gli esperti della banca statunitense ritengono vi siano probabilità superiori al 15% di essere coinvolti in una fusione o in una acquisizione, vi sono anche 10 società italiane. Per Goldman, fra le quotate di Piazza Affari sono da tenere d’occhio perché dotati di appeal speculativo Moncler (con un giudizio “buy”), Prada (“sell”), Salvatore Ferragamo (“neutral”), Tod’s (“sell”), Carel Industries (“buy”), Ovs (“neutral”), Piovan (“buy”) e Mediaset (“sell”, mentre la controllata Mediaset Espana, pure nel basket, gode di un giudizio neutrale).





Mentre Intesa-Sanpaolo ha riaperto il risiko bancario italiano mettendo nel mirino Ubi Banca, nel basket non potevano mancare i titoli del settore del credito. A cominciare dagli osservati speciali per la creazione del terzo polo bancario e quindi BancoBpm e Montepaschi.

Secondo Goldman Sachs, infatti l’appeal speculativo del titolo BancoBpm è aumentato in questi ultimi mesi in considerazione della probabile ripresa del trend di consolidamento del settore bancario europeo dopo la riduzione con successo dei livelli di sofferenza su crediti, degli spread contenuti e visto gli ormai ridotti spazi per una ulteriore riduzione dei costi su base “standalone”.

Considerando che fra qualche mese il Tesoro dovrà disegnare la via d’uscita da Siena, anche Mps è una delle promesse spose del mercato del credito tricolore. Mentre però sull’istituto senese gli analisti di Goldman hanno espresso un giudizio neutrale, su quello lombardo invece il consiglio per gli investitori è di acquistare (“buy”).