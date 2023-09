Mes, l'Italia segua l'esempio islandese e rovesci l'establishment della Ue

Mes, l'Italia segua l'esempio islandese e rovesci l'establishment

Negli U.S.A, il Gramm-Leach-Biely del 1999 ha sostituito il Glass-Steagal Act del 1933 facendo sì che le banche mercantili e quelle d'investimento diventassero un tutt'uno. La lezione del 1929 in materia di deregulation non è servita a niente e di conseguenza, negli ultimi decenni, abbiamo avuto una serie di crash finanziari molto importanti.

Vorrei ricordare i più recenti: la bolla speculativa delle dot-com (1997-2000), la bolla speculativa sul petrolio (2003-2008) e quella dei mutui subprime (inizio della fine 9 agosto 1997), il tutto anche a causa dei derivati che tutti ormai conosciamo. Interessante ed esaustivo questo grafico sulle bolle speculative del secolo scorso fino ai giorni nostri:

Tanto per cambiare l'Europa ci chiede di ratificare il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità acronimo da me modificato in: Modalità di Esproprio Sistematico), modo molto elegante per ingabbiare gli Stati in caso di problematiche finanziarie interne e poterne disporre a piacimento con soluzioni non contestabili.

La Storia della Grecia ne è una evidente manipolazione. Oltre che con il concorso di soluzioni obsolete e accademiche inefficaci, e che tutt'ora stanno facendo tirare la cinghia alla popolazione, tant'è vero che a distanza di oltre due lustri non si vede la luce in fondo al tunnel. Perché questa sferzata contro lo strapotere delle richieste europee? Sono convinto che queste richieste non siano solo legate all'Europa, ma anche al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale ed alla Banca Centrale Europea.

Colgo l'occasione per ricordare che solo una Nazione al mondo ha avuto il coraggio di fregarsene altamente dei consigli e delle minacce (tra l'altro non velate come: vi faremo diventare la Cuba d'Europa) provenienti da alcune delle istituzioni sopracitate, questa Nazione è l'Islanda.

Emblema del fai da te e che oggi ha una florida economia, +6% del PIL, +3,3% di disoccupazione, il tutto proveniente da un default creato dalla deregulation e dove a pagare non sono stati i cittadini (a differenza della Grecia), ma chi materialmente ha danneggiato l'economia e la finanza islandese, cioè i politici ed i banchieri finiti tutti in tribunale (cosa che non è accaduta negli U.S.A. ed in altri Stati).

Un documentario abbastanza breve (dura 2 minuti e 53 secondi) fa capire come hanno fatto, senza il supporto esterno, ed è: La rivoluzione silenziosa dell'Islanda. Dalla crisi al default pilotato – YouTube Perché nessuno a livello europeo e internazionale ne parla? Paura di fare una figuraccia? Ora per concludere una domanda diretta: Voi lo firmereste il MES.