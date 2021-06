Moda, Sergio Rossi passa al gruppo cinese Fusion Fashion Group

Il gruppo cinese Fuson Fashion Group, già proprietario di Lanvin e Wolford, ha acquistato il 100% di Sergio Rossi, storico marchio di calzature italiano. La transazione è stata annunciata tramite WWd. Fosun ha affermato di aver acquisito il 100% di Sergio Rossi SpA da Absolute Luxury Holding Srl, una sussidiaria gestita in modo indipendente da Investindustrial. I termini finanziari non sono stati resi noti. Rothschild è stato l'advisor di Investindustrial nella vendita.

"Questa acquisizione - ha spiegato la società in una nota - non solo completa a tutto tondo un ecosistema di marchi strategici per Ffg, ma crea anche potenziali sinergie tra i brand". Il presidente di Fuson, Joann Cheng ha assicurato a Wwd che "il Dna e il posizionamento di Sergio Rossi non cambieranno".