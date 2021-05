Morellato Group, fatturato in calo ma nel 2021 ci sarà rilancio

Morellato Group, primo gruppo italiano di gioielleria e orologeria, chiude il bilancio consolidato 2020 con un fatturato pari a 208,4 milioni di euro. Il bilancio, relativo all'esercizio concluso il 28/02/2021 e redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS, registra una leggera contrazione del 7,5% rispetto al fatturato dell’anno precedente.

L’EBITDA si attesta a 53,8 milioni di euro (-0,6% rispetto al 2019) ed è pari al 25,8% del fatturato. Nell’anno appena trascorso il Gruppo Morellato ha proseguito nel piano di investimenti, in Italia e all’estero, concentrandosi sull’implementazione di progetti ecosostenibili e sull’apertura di nuove vetrine. Il business online ha visto un’importante accelerazione durante tutto il 2020, chiudendo con una crescita a doppia cifra (+35%).

“L’esercizio 2020 ha chiuso positivamente, considerando che il nostro settore è stato tra quelli pesantemente colpiti dal Covid. In questo anno non ci siamo mai fermati, abbiamo lanciato un nuovo marchio di gioielli ecologici (Live Diamond), investito in nuove idee e aperture di punti vendita. Questo ci ha permesso di contenere il calo dei ricavi, grazie soprattutto alla crescita internazionale, migliorando la redditività in rapporto al fatturato”, dichiara Massimo Carraro, Presidente di Morellato Group.

“Il 2021 sarà l’anno del rilancio, è il momento di mettere il piede sull’acceleratore e far partire la ripresa che sarà completa nel 2022. Proseguiremo nella nostra strategia a medio-lungo termine, con un importante piano di investimenti che segnerà un +100% rispetto al 2020 e sarà il più alto degli ultimi cinque anni. Abbiamo in programma lo sviluppo di nuovi progetti, sia corporate che dei singoli brand, e l’apertura di 40 nuovi punti vendita tra Italia e Francia, segno della fiducia che riponiamo in questo nuovo inizio. Siamo ottimisti sulla ripresa dei consumi, registriamo già i primi segnali positivi e prevediamo per l’anno in corso una crescita vicina al 40%”, conclude Carraro.