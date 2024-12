Natale in agriturismo per 2mln di italiani. In 17mln in viaggio, il 44% va dai parenti

Natale, 17 mln di italiani in viaggio. Ma solo 4 su 10 vanno all'estero

Ormai ci siamo, da questa sera secondo la tradizione inizieranno i cenoni di Natale per chi festeggia il 24 ma per gli altri c'è solo da aspettare qualche ora in più, le feste natalizie sono cominciate e gli italiani non si smentiscono neanche in questa occasione. In 17 milioni si metteranno in viaggio, ma 6 su 10 resteranno in Italia. La meta preferita? Ovviamente la casa di qualche parente, opzione scelta dal 44% degli italiani. Questo è quanto emerge dal focus su Natale, Capodanno ed Epifania 2025 degli italiani dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Il 25% dichiara che si muoverà sia in Italia che all’estero, facendo quindi più viaggi. Il 12% partirà esclusivamente per destinazioni estere, soprattutto a Capodanno e all’Epifania, dato in forte crescita rispetto al 2022.

Tra chi non farà vacanze il 20% lega questa scelta a motivi economici, il 13% per mancanza di ferie disponibili. Tra le destinazioni preferite, le grandi città o le città d’arte (23%), le località di mare (22%), o di montagna (17%). Al centro della scelta delle destinazioni il bisogno di riposarsi e il desiderio di degustare prodotti tipici, a conferma della stretta connessione tra turismo ed offerta enogastronomica dei territori. Per l’estero la "top-ten" delle destinazioni vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Gran Bretagna.

Ma gli italiani - secondo un'indagine della Cna - si confermano anche buone forchette. Sei miliardi di euro. A tanto ammonta il "fatturato" della tavola italiana nelle prossime festività tra convivialità casalinghe e non. Un dato finalmente salito ben sopra il giro d’affari eno-gastronomico pre Covid, complice anche l’inflazione. In due milioni tra italiani e stranieri trascorreranno le feste natalizie in agriturismo, tra pernottamenti e pasti in una delle quasi ventiseimila strutture attive a livello nazionale, diventate negli ultimi anni un’eccellenza della vacanza Made in Italy riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

A fornire le previsioni della vacanza in campagna sono Coldiretti e Terranostra Campagna Amica con molti vacanzieri che hanno già raggiunto le località di villeggiatura. Tra la clientela vincono nettamente gli italiani con una percentuale vicina all’80% del totale – rileva Coldiretti - mentre tra gli stranieri c’è da segnalare un calo delle presenze di tedeschi, principalmente a causa della crisi economica che sta interessando il Paese.