Nel 2028 la cosmetica vegana raggiungerà i 21,5 mld di dollari

Il mercato della cosmetica vegana è destinato a crescere, nel 2028 raggiungerà 21,5 mld di dollari

I fatturati della cosmetica di origine naturale sono destinati a crescere, è quanto emerso dai dati pubblicati da Vantage Market Research. Non solo, il mercato dei cosmetici vegani raggiungerà i 21,5 miliardi di dollari (21,4 miliardi di euro) entro il 2028, con una crescita cagr del 6,1% nel periodo.

Le tendenze come la clean beauty, sempre secondo il report, hanno suscitato interesse per i cosmetici vegani nei consumatori e contemporaneamente accelerato la crescita di questo segmento. Non a caso infatti, negli ultimi anni sono nati nuovi marchi, nonché aziende ben consolidate, sono entrati in questa categoria scommettendo e investendo sempre più risorse nella creazione di prodotti cosmetici ‘puliti’ e vegan.

Una scelta strategica guidata anche dal fatto che oggi i consumatori sono sempre più attenti agli ingredienti e alla loro qualità e derivazione; di conseguenza, i produttori si sono dovuti adattare alle nuove abitudine di consumo modificando le linee e le formule o creandone di nuove.

Sul fronte geografico, si stima che l’Asia-Pacifico dominerà il mercato mondiale dei cosmetici vegani. Mentre un altro rapporto di Future Market Insights, prevede che solamente negli Stati Uniti, questo business toccherà quota tre miliardi di dollari entro la fine del 2025.