Nestlè, nei primi nove mesi dell'anno volano le vendite: in rialzo del 2,2%

Nestlè, volano le vendite neri primi nove mesi dell'anno: alzate le stime per il 2021

Per Nestlè, il gigante alimentare svizzero, proprietario anche del marchio Nespresso, Purina e Felix, volano le vendite nei primi nove mesi dell'anno. Al 30 settembre la crescita organica ha raggiunto il 7,6%, con una crescita interna reale (RIG) del 6% e un prezzo dell'1,6%, supportata dal continuo slancio delle vendite al dettaglio, dalla costante ripresa dei canali fuori casa, dall'aumento dei prezzi e dall'aumento delle quote di mercato. Le vendite totali dichiarate sono aumentate del 2,2% a 63,3 miliardi di franchi. Per l'intero anno il gruppo prevede una crescita organica delle vendite tra il 6% e il 7%.

Il margine di profitto operativo sottostante è previsto intorno al 17,5%, riflettendo i ritardi iniziali tra l'inflazione dei costi di input e il prezzo, nonché i costi di integrazione una tantum relativi all'acquisizione dei marchi principali di The Bountiful Company. Oltre il 2021, le prospettive a medio termine per un continuo e moderato miglioramento dei margini rimangono invariate. L'utile sottostante per azione a valuta costante e l'efficienza del capitale dovrebbero aumentare quest'anno.



Mark Schneider, ceo di Nestlè, ha commentato: "Siamo soddisfatti della forte crescita organica di Nestlè nei nove mesi, guidata da contributi ad ampio raggio dalla maggior parte delle aree geografiche e delle categorie. L'attenzione incessante dei nostri team sull'esecuzione locale e sull'agilità ci ha permesso di navigare tra gli input inflazione dei costi e vincoli della catena di fornitura. Nel terzo trimestre, abbiamo aumentato i prezzi in modo responsabile, pur mantenendo una forte crescita interna reale. Gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità hanno ulteriormente sostenuto la crescita rafforzando la rilevanza e la differenziazione delle nostre offerte".