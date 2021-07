Nestlè, volano le vendite di prodotti alimentari. Nel semestre utile a 5,4 mld

Nestlè chiude il semestre in crescita dell'1,1% e alza le stime di crescita per il 2021

Nestlè, il gigante alimentare svizzero, proprietario anche del marchio Nespresso, Purina e Felix conquista un semestre positivo, alzando il suo obiettivo di crescita per il 2021. L'utile netto è cresciuto dell'1,1% su base annua a 5,9 miliardi di franchi svizzeri, ovvero 5,4 miliardi di euro. Anche le vendite in rialzo dell'1,5% a 41,8 miliardi, con una crescita organica. Un indicatore chiave per valutare l'andamento delle vendite, escludendo gli effetti valutari e le acquisizioni, che è balzata dell'8,1%.

Nestlè, per i prodotti Starbucks vendite a 1,4 miliardi di franchi, in crescita del 16,7%

In particolare, il maggior contributo alla crescita organica del gruppo è stato fornito dal caffè, alimentato dalla forte domanda per i tre principali marchi Nescafè, Nespresso e Starbucks.

I prodotti Starbucks hanno registrato una crescita del 16,7%, con vendite che hanno raggiunto 1,4 miliardi di franchi in 79 mercati. Purina PetCare ha registrato una crescita a due cifre guidata dai marchi scientifici e da premium Purina Pro Plan, Purina ONE e Felix, nonchè dai prodotti veterinari. Piatti pronti e ausili per la cottura hanno registrato un'elevata crescita a una cifra, basata sulla forte domanda di Maggi e Stouffer's.

L'offerta di cibo vegetariano e a base vegetale ha continuato a registrare una forte crescita a due cifre, guidata da Garden Gourmet. I prodotti lattiero-caseari hanno registrato un'elevata crescita a una cifra, guidata da latti fortificati, creme per caffè e gelati.

La pasticceria ha registrato una crescita a doppia cifra, supportata da un forte sviluppo delle vendite nei prodotti d'impulso. Le vendite di Nestle' Health Science sono cresciute a un tasso a due cifre, riflettendo la forte domanda di vitamine, minerali, integratori e prodotti per l'invecchiamento sano. Infant Nutrition ha visto un calo delle vendite, influenzato dai tassi di natalità più bassi nel contesto della pandemia. L'acqua è tornata a crescere positivamente, guidata dai marchi premium internazionali S. Pellegrino e Perrier

Sul fronte dei canali, la crescita organica delle vendite al dettaglio è stata del 7,3%, moderandosi a un tasso medio a una cifra nel secondo trimestre a causa di un'elevata base di confronto nel 2020. Le vendite dell'e-commerce sono cresciute del 19,2%, raggiungendo il 14,6% delle vendite totali del gruppo , con un forte impulso nella maggior parte delle categorie, in particolare caffè, Purina PetCare e cucina. Mentre, l'aumento dei canali out of home è stato del 21,3%, supportata dall'allentamento delle restrizioni alla circolazione in alcune aree geografiche.