Nike continua la corsa nel retail: aumenterà il dividendo trimestrale del 12%

Nike, il marchio di sportwear americano leader in tutto il mondo, aumenterà il suo dividendo trimestrale del 12%: il consiglio di amministrazione ha infatti approvato un incremento in contanti di 0,275 dollari per azione su quelle ordinarie di classe A e classe B della società. La cedola sarà messa in pagamento il prossimo 29 dicembre su posizioni al 7 dicembre.

“Per Nike è il diciannovesimo anno consecutivo in aumento dei pagamenti di dividendi. Questo aumento riflette la forza finanziaria del brand, che continua a investire sulla trasformazione digitale, alimentando una crescita a lungo termine”, ha commentato John Donahoe, presidente e ceo di Nike, che ha arginato i danni della pandemia nonostante la chiusura di mercati strategici per le restrizioni anti-Covid, puntando sull’e-commerce con strategie mirate.