Non tutti i Benetton sono in rosso, ecco chi in famiglia ha intascato 100 mln

Benetton, altro che crisi. Ecco chi in famiglia ha incassato 100 milioni di utili

Non tutti i Benetton chiuderanno il 2023 in rosso. Regia, cassaforte di Sabrina Benetton e della madre Maria Laura Pasquotti, vedova di Gilberto Benetton, fondatore dell’omonimo gruppo insieme ai fratelli, ha visto volare i propri utili dopo una rivalutazione di 105 milioni di euro sugli asset immobiliari.

Come scrive Italia Oggi, recentemente gli azionisti della holding, di cui Ettore Boffa (marito della Benetton) è amministratore delegato, hanno approvato il bilancio che ha registrato un utile di 126,3 milioni, rispetto ai 19 milioni dell'esercizio precedente. Per il momento, l'intero profitto è stato accantonato, facendo balzare il patrimonio netto da 263,8 milioni a 387,8 milioni in un anno.

La nota integrativa spiega che l'utile è stato influenzato, oltre che dai 20 milioni di cedola incassata sul 20% di Edizione (la holding dei quattro rami della famiglia Benetton), anche da una rivalutazione di 105 milioni derivante dalla valutazione a patrimonio netto dell'80% della nuova Regia Property (Rp), il cui restante 20% è di proprietà diretta della Benetton e della madre.

Tra gli asset di Rp, scrive Italia Oggi, sono inclusi il Fondaco dei Tedeschi a Venezia e l'immobile di Corso Italia a Cortina d'Ampezzo. Nel portafoglio di Regia ci sono altre due società di real estate (Saba e Piazza Venezia), di cui per entrambe Boffa è amministratore unico, l'11,6% di Investire Sgr, che opera nei fondi immobiliari, asset finanziari e quote di fondi, il cui valore è salito da 102,5 a 122,6 milioni in un anno, e il 50% della nuova holding Revo.