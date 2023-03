4Science chiude il 2022 con utile netto pari a 0,23 milioni di euro

Itway, 4Science: nel 2022 utile netto a 0,23 milioni e ebitda stabile pari a 0,71 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di 4Science, PMI Innovativa facente parte del Gruppo Itway quotata sul MTF Direct Market della Borsa di Vienna e specializzata in Data Science, Data Management e Data Repository per il mercato della Ricerca Scientifica, dei Beni Culturali e dei Big Data, ha approvato il bilancio 2022. La società ha chiuso l'anno con 3,09 milioni di euro di Valore della Produzione (+26,5% sull’anno precedente) e un con un ebitda stabile pari a 0,71 milioni di euro (con Ebitda margin pari al 23,0%) e un utile netto pari a 0,23 milioni (0,33 milioni nel 2021).

La PFN a fine 2022 è pari a 2,01 milioni di euro (net cash), di cui 1,44 milioni di cassa a pronti. Essendo il Gross margin pressoché costante (88.5% sui ricavi totali), la leggera flessione della marginalità a livello di Ebitda (e quindi Ebit e Utile Netto) si spiega a seguito degli ingenti investimenti nei costi di struttura, e in particolare nell’aumento di +7 unità di personale qualificato, che porta il totale dipendenti a 27 a fine 2022. Inoltre, risulta aumentata l’attività di Ricerca e Sviluppo. In particolare, risultano triplicati rispetto al 2021 gli investimenti totali, che si attestano a 1,2 milioni di euro. Il cash flow operativo si assesta a 0,83 milioni di euro, con un cash conversion rate pari al 117% sull’Ebitda.

Il Consiglio di Amministrazione di 4Science ha altresì deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023 con ordine del giorno “Esame e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti." L’avviso di convocazione sarà oggetto di pubblicazione nei tempi e con le modalità di legge e di statuto.

“Siamo molto soddisfatti di chiudere il primo bilancio come società quotata con dati che confermano anche per il 2022 una crescita costante così come avvenuto fin dalla nascita di 4Science”, commenta Giovanni Andrea Farina, Presidente di Itway e di 4Science. “Negli ultimi 3 anni siamo fieri di aver addirittura più che raddoppiato il fatturato, e questo senza tralasciare l’attenzione alla creazione di valore in termini di marginalità e di capacità di produrre cassa operativa. La leggera flessione di marginalità trova spiegazione nell’aver voluto potenziare la nostra struttura, aumentando la forza lavoro di oltre un terzo, in un mercato dove sono le persone a fare il successo. I risultati sono ancora più di valore se pensiamo che siamo riusciti a realizzarli in un periodo e momento storico che non ha dato tregua né all’industria mondiale né ai mercati finanziari su scala globale”.