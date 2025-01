Agefarma e l’innovazione nella nutraceutica: il Dottor Atanasio De Meo racconta il percorso di Erektis e Rigydo Natura

Il Dottor Atanasio De Meo svela la mission di Agefarma e l’impatto del brevetto Erektis® nel migliorare il benessere maschile con soluzioni naturali e scientificamente avanzate

Il Dottor Atanasio De Meo, farmacista e biologo, è il fondatore di Agefarma, una startup innovativa che si distingue per lo sviluppo di prodotti nutraceutici avanzati. Agefarma è diventata un punto di riferimento nel settore, grazie a soluzioni naturali e all'avanguardia per il benessere e la salute maschile.

Tra le principali innovazioni di Agefarma spicca Erektis®, un brevetto rivoluzionario per il trattamento naturale della disfunzione erettile, che rappresenta una svolta significativa nella nutraceutica. Il Dottor De Meo, forte di una formazione accademica che include lauree in Farmacia, Scienze della Nutrizione e Scienze e Tecnologie del Fitness, e di numerosi master specialistici, ha saputo trasformare le sue conoscenze in progetti concreti e di successo.

Durante questa intervista, approfondiremo la storia e la mission di Agefarma, esploreremo il percorso del Dottor De Meo e scopriremo come l’innovazione nel campo della nutraceutica stia migliorando la qualità della vita di molte persone.

L'intervista di Affaritaliani al Dottor Atanasio De Meo, farmacista, biologo, esperto in nutrizione ed integrazione

Dottor De Meo, può raccontarci il percorso che l’ha portata a fondare Agefarma? Cosa l'ha ispirata a unire farmacia, biologia e nutrizione nella sua carriera?

"La mia formazione accademica è stata piuttosto ampia: sono farmacista, biologo e ho conseguito diverse lauree, tra cui una in Scienze della Nutrizione Umana con un indirizzo specifico in nutraceutica", ha dichiarato il Dottor De Meo. "La mia carriera mi ha permesso di osservare come molte problematiche legate alla salute maschile, in particolare la disfunzione erettile, siano spesso sottovalutate o trattate con soluzioni farmacologiche che non tengono conto delle esigenze a lungo termine dei pazienti. Così è nata Agefarma: volevo creare un'azienda che fosse in grado di sviluppare soluzioni naturali, basate su solide evidenze scientifiche, per migliorare la qualità della vita di molti uomini. L’idea è nata dalla mia esperienza sul campo: molti pazienti lamentavano effetti collaterali legati ai farmaci per la disfunzione erettile e volevano un’alternativa più sostenibile. Ho unito quindi le mie competenze di farmacista e nutrizionista per sviluppare prodotti che non si limitassero a risolvere il problema nel breve termine, ma che promuovessero anche un benessere globale e duraturo".

Qual è la missione di Agefarma e come si inserisce Rigydo Natura® all’interno di questa visione?

"La missione di Agefarma è piuttosto chiara: vogliamo migliorare la vita delle persone attraverso soluzioni naturali basate su rigorose ricerche scientifiche. Non ci limitiamo a vendere integratori, ma puntiamo a offrire soluzioni efficaci che aiutino gli uomini a riconquistare il loro benessere psicofisico. Rigydo Natura® ne è un esempio lampante. Quando abbiamo concepito questo prodotto, non volevamo solo creare un altro integratore, ma qualcosa di veramente innovativo che agisse su più fronti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire un prodotto che non solo risolvesse i problemi legati alla disfunzione erettile, ma che migliorasse anche lo stato generale di salute degli utilizzatori, agendo sulla loro fiducia, riducendo lo stress e ottimizzando la funzione vascolare".

Rigydo Natura® contiene il brevetto Erektis®, che sembra essere un elemento centrale della sua formula. Può parlarci del brevetto e di come è nato?

"Erektis® è il cuore innovativo di Rigydo Natura®. È una miscela brevettata di sostanze naturali che include estratti di Tribulus terrestris, pino marittimo, diosmina e troxerutina. La vera innovazione sta nella sinergia tra questi componenti, che agiscono insieme per migliorare la biodisponibilità e l’efficacia delle sostanze attive. Abbiamo creato questa miscela dopo anni di studi e sperimentazioni, lavorando sulla bioaccessibilità degli ingredienti: ad esempio, le saponine del Tribulus terrestris favoriscono l’assorbimento di flavonoidi come diosmina e troxerutina, potenziandone l’azione antiossidante. L’obiettivo di Erektis® è di intervenire su più livelli: da un lato, migliorare il flusso sanguigno e sostenere la salute vascolare, dall’altro, ridurre lo stress ossidativo che contribuisce alla disfunzione erettile. Rigydo Natura® agisce così sia a livello fisico, migliorando la funzione erettile, sia a livello psicologico, riducendo l'ansia da prestazione".

Qual è il supporto scientifico dietro Rigydo Natura®? Ci sono studi clinici che ne dimostrano l’efficacia?

"Certamente. Siamo orgogliosi di poter dire che Rigydo Natura® è supportato da uno studio clinico condotto su 60 uomini con disfunzione erettile lieve non correlata a patologie gravi. Lo studio, randomizzato e in doppio cieco, ha dimostrato che i soggetti trattati con Rigydo Natura® hanno riportato miglioramenti significativi sia nella funzione erettile che nel benessere generale, rispetto al gruppo placebo. Questo è un risultato importante perché conferma che il nostro integratore non si limita a trattare la disfunzione erettile, ma agisce in modo olistico sul benessere fisico e mentale. I flavonoidi presenti nella formula, come la diosmina e la troxerutina, hanno un effetto antiossidante e vasoprotettivo, migliorando il microcircolo e favorendo una migliore ossigenazione dei tessuti. La L-arginina, invece, stimola la produzione di ossido nitrico, essenziale per il rilassamento della muscolatura liscia del pene e quindi per l’erezione. Il tribulus, infine, ha un effetto tonico che contribuisce a ridurre la stanchezza fisica e mentale, elementi spesso associati alla disfunzione erettile".

Quali sono i prossimi passi per Agefarma? Ci sono nuovi progetti in arrivo?

"Siamo solo all'inizio. Rigydo Natura® rappresenta il nostro primo grande successo, ma stiamo già lavorando a nuove soluzioni per la salute maschile. L’obiettivo è espandere la nostra gamma di prodotti nutraceutici, sempre mantenendo il focus sulla qualità e l'efficacia clinica. Stiamo esplorando anche nuove aree di ricerca, come il miglioramento della fertilità maschile e il benessere psicofisico. Credo fermamente che il futuro della medicina sia nella prevenzione, e la nutraceutica gioca un ruolo chiave in questo. Vogliamo che Agefarma diventi sinonimo di salute integrata, dove il benessere sessuale sia parte di una visione più ampia del benessere complessivo. Un altro aspetto su cui stiamo puntando è l’internazionalizzazione del nostro prodotto. RigydoNatura® ha dimostrato la sua efficacia in Italia, ma stiamo lavorando per portarlo sui mercati internazionali. Inoltre, stiamo collaborando con diverse università e istituti di ricerca per condurre nuovi studi e ampliare le nostre conoscenze sugli effetti a lungo termine dei nostri integratori".

Dottor De Meo, cosa si augura per il futuro della salute maschile e per il suo percorso con Agefarma?

"Il mio desiderio è che sempre più uomini diventino consapevoli dell’importanza della propria salute, non solo sessuale ma anche mentale e fisica. Spesso, la disfunzione erettile viene vissuta con vergogna o viene trascurata, ma è un indicatore importante del nostro stato di salute generale. Con Agefarma, vogliamo aiutare gli uomini a prendersi cura di sé stessi in modo olistico e naturale, fornendo strumenti che possano fare la differenza nel lungo termine. Mi auguro che in futuro si parli sempre più apertamente di questi temi, abbattendo i tabù e offrendo soluzioni che siano alla portata di tutti, senza compromessi sulla qualità e l’efficacia".