Agritalia è Supplier of the Year with Special Recognition Award

Agritalia, azienda che da 34 anni è specializzata nell’export di prodotti agro-alimentari e di progetti di private label, in particolare verso gli Stati Uniti, ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio come Supplier of the Year with Special Recognition Award da parte di Whole Foods Market, colosso americano del mangiare sano e sostenibile, acquisito da Amazon.com nel 2017. Si tratta del terzo premio per l’azienda campana, vincitrice del prestigioso riconoscimento anche nel 2011.

Giunto alla sua nona edizione, il Supplier Award premia 42 tra i fornitori, nazionali ed internazionali, che più di altri incarnano la missione e i valori di Whole Foods Market e che, in un anno particolarmente complesso, hanno dimostrato grande collaborazione, resilienza, creatività e impegno nel mantenimento dei rigorosi standard di qualità richiesti dal retailer, in termini di prodotti e di servizi offerti. In particolare, ad Agritalia è stata riconosciuta la profonda dedizione nel sostenere Whole Foods Market nella crescita del business oltre alla capacità di ispirare e deliziare i consumatori americani con le migliori specialità della gastronomia italiana.

Per realtà campana si tratta di un riconoscimento ancora più importante se si considera che circa il 90% dei fornitori della catena statunitense sono dislocati sul territorio locale e nazionale. Ciononostante, Agritalia ha saputo spiccare per affidabilità e serietà, anche nel corso di un anno critico come il 2020, nel corso del quale molti retailers statunitensi hanno dovuto gestire gravi problemi di shortage di merce. L’azienda, grazie all’efficienza del suo innovativo modello logistico, è riuscita a mettere in piedi un piano di emergenza per far fronte alle richieste del cliente in modo sempre rapido e puntuale e i suoi prodotti non sono mai mancati sugli scaffali oltreoceano.

“Siamo davvero onorati e orgogliosi di questo Premio – ha dichiarato Sergio Massa, CEO di Agritalia - Quella con Whole Foods Market è una partnership che è nata tanti anni fa, nel lontano 1997. Entrambe le nostre realtà sono cresciute insieme e Whole Foods Market, con cui condividiamo valori e obiettivi, ha sempre lavorato fianco a fianco con noi onorandoci della sua piena fiducia. Il Premio è la dimostrazione che la cura e la passione che mettiamo nel nostro lavoro, la continua ricerca di miglioramento e la grande spinta all’innovazione che ci contraddistingue vengono apprezzati dai nostri clienti e ci portano a fornire un servizio sempre eccellente”.