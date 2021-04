Anfia e Legambiente insieme a Bluexperience per lo sviluppo della mobilità

L’Anfia, l’associazione nazionale della filiera dell’industria automobilistica, sarà partner di eccellenza di Bluexperience, il salone dedicato alla mobilità sostenibile in programma a Napoli dal 10 al 12 settembre nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare. L’Anfia sarà affiancata dalla Onlus di Legambiente che presenterà anche le proprie proposte per rendere concreta la transizione ecologica, in special modo per quanto riguarda l’automazione nel campo della mobilità.

“Con il patrocinio concesso alla manifestazione -afferma Paolo Scudieri, presidente di Anfia, nonchè patron di Adler-Pelzer Group- ci proponiamo di dare il nostro contributo per la promozione di una cultura della mobilità sostenibile che, a partire dai maggiori distretti automotive della penisola, come quello campano, si sviluppi su tutto il territorio nazionale. Stiamo affrontando un impegnativo momento di transizione tecnologica che richiede grandi cambiamenti e investimenti alla filiera industriale, e di fronte alla cui rapidità i consumatori rischiano di trovarsi disorientati. È importante, quindi, dare dei messaggi chiari su tutte le nuove soluzioni a basso impatto ambientale che sono già disponibili sul mercato o lo saranno a breve e sottolineare che il comparto automotive occupa un posto importante tra i campioni dell’innovazione a livello di manifattura nazionale”.