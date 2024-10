Anytime Fitness raggiunge 50 club in Italia: una crescita esponenziale dal 2017

Anytime Fitness celebra il traguardo dei 50 club in Italia e punta a un'espansione record: 400 aperture entro i prossimi 10 anni

Anytime Fitness, la più grande catena di fitness in franchising a livello mondiale, festeggia un’importante pietra miliare: l’apertura del 50esimo club in Italia. Fondata negli Stati Uniti, la catena è conosciuta per l’accessibilità illimitata alle sue palestre, aperte 365 giorni all'anno, e per il suo approccio innovativo nel fornire servizi di fitness a livello globale. Dopo l'apertura della sua seconda palestra a Bergamo, Anytime Fitness continua a consolidare la sua presenza nel mercato italiano, dove ha visto una crescita costante sin dal 2016.

Nel 2023, il franchise ha generato in Italia un volume d’affari superiore ai 30 milioni di euro e prevede di chiudere il 2024 con un volume d’affari generato di oltre 35 milioni di euro. L'obiettivo a breve termine è ambizioso: aprire altri 10 club entro la fine dell’anno e raggiungere 60 palestre operative. Il piano a lungo termine, invece, punta a un’espansione ancora più significativa: arrivare a 400 club nei prossimi dieci anni, rafforzando il suo ruolo di leader nel settore del fitness.

Il successo di Anytime Fitness in Italia è legato a una combinazione di fattori, tra cui la capillarità delle sue strutture e un’offerta di servizi personalizzati. Oltre alla possibilità di accedere a ogni palestra in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo, i soci beneficiano di un’assistenza costante da parte di trainer qualificati. Questo modello innovativo è uno dei principali punti di forza che ha permesso al brand di crescere velocemente e di affermarsi a livello internazionale, con oltre 5.400 club in 42 Paesi e più di 5 milioni di iscritti.

L'intervista di affaritaliani.it a Luca Briaschi, Marketing & Communication Manager di Anytime Fitness Italia

Come è iniziata la storia di Anytime Fitness in Italia nel 2016 e quali sono stati i passaggi principali che hanno portato alla crescita del brand su scala nazionale?

Luca Briaschi, Marketing & Communication Manager di Anytime Fitness Italia, ha dichiarato: "Anytime Fitness è arrivata in Italia nel 2016, ma la prima apertura ufficiale è avvenuta nel 2017. L’idea è nata da un imprenditore italo-australiano, già proprietario di alcune palestre in Australia, uno dei primi Paesi in cui il brand si è espanso a livello internazionale. Desiderava investire nel suo Paese d'origine e, vedendo il potenziale del marchio, ha deciso di acquistare la licenza per il mercato italiano. Il primo caposaldo del nostro sviluppo è stato Roma, dove oggi abbiamo circa 20 palestre operative. Successivamente, ci siamo espansi a Milano e poi nelle principali città italiane, portando il nostro brand in quasi tutte le regioni".

Quali sono i principali vantaggi per ipotetici investitori che decidessero di affiliarsi ad Anytime Fitness?

"Sicuramente, uno dei vantaggi principali è far parte di un brand globale, presente in 42 Paesi con oltre 5.400 club. Questo garantisce un forte posizionamento sul mercato e un prodotto ben consolidato. Anche durante il periodo della pandemia, siamo riusciti a mantenere un ritmo di crescita notevole. Il basso rischio e l'alta redditività del nostro modello di business sono altri aspetti che rendono Anytime Fitness un'opzione molto interessante per gli investitori. Inoltre, non è necessario avere esperienza nel settore del fitness, poiché forniamo supporto completo su marketing, design dei club, gestione operativa e imprenditoriale. Il nostro sistema permette di gestire il business anche da remoto, grazie a una dashboard che consente il controllo totale delle operazioni".

Quali strategie state adottando per raggiungere l'obiettivo di 60 club entro il 2024 e 400 nei prossimi dieci anni?

"La nostra strategia è semplice: puntiamo prima sulle principali città italiane, poiché queste ci permettono di rafforzare il brand e di espanderci nelle aree circostanti. Abbiamo anche investito internamente, creando un dipartimento dedicato allo sviluppo e al real estate, che ci aiuta a selezionare le location più adatte ai nostri standard. Inoltre, stiamo investendo sia nella comunicazione sia nelle risorse interne, per assicurarci di mantenere un ritmo di crescita costante, con l’obiettivo di aprire tra i 15 e i 20 club ogni anno".

Come funziona il sistema di accesso globale per i soci e in che modo contribuisce al successo di Anytime Fitness?

"Una delle nostre caratteristiche distintive è l’accessibilità globale: i nostri soci possono accedere a qualsiasi palestra Anytime Fitness nel mondo con la stessa tessera o, in futuro, direttamente tramite smartphone grazie alla nostra app. Questo livello di flessibilità ci rende estremamente competitivi, soprattutto per chi viaggia spesso. Inoltre, non ci sono limiti di orario: le nostre palestre sono aperte 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Questa combinazione di flessibilità e assistenza personalizzata è stata fondamentale per il successo del nostro brand".

Quali altri vantaggi offre Anytime Fitness agli imprenditori interessati a investire nel franchising?

"Un grande vantaggio è che non è necessario avere una precedente esperienza nel settore. Anytime Fitness può essere visto come un’opportunità di diversificazione degli investimenti. Noi forniamo supporto completo agli imprenditori, dalle strategie di marketing alla progettazione dei club, fino alla gestione delle risorse umane e imprenditoriali. Inoltre, grazie agli strumenti che mettiamo a disposizione, è possibile gestire l'attività dedicando relativamente poco tempo alla supervisione, poiché la maggior parte dei processi può essere monitorata da remoto attraverso i nostri sistemi digitali. Tuttavia, consigliamo sempre di mantenere una certa presenza fisica nel business, per garantire il miglior risultato possibile".