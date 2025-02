Anytime Fitness continua a crescere: apre a Roma il 20esimo club

Anytime Fitness: inaugurato il 20esimo club della Capitale

A Roma Montagnola, in Via Nicola Spedalieri 57-59, apre un nuovo club Anytime Fitness, il più grande franchising di palestre al mondo e l’unico presente in tutti i continenti. Con una superficie di oltre 600 metri quadri, il nuovo club è il 20esimo dell’area romana e garantisce l’accesso a un’ampia gamma di servizi fitness, tra cui aree dedicate all’allenamento cardio, isotonico e funzionale, oltre a una sala pesi e a uno spazio per i corsi di gruppo. La palestra, già aperta al pubblico, offre ai suoi soci un ambiente moderno e attrezzato per un’esperienza di allenamento completa e personalizzata 7 giorni su 7, Pasqua e Natale compresi.

"L’apertura del club di Roma Montagnola è un altro importante passo nella nostra strategia di sviluppo, che mira a rendere l’idea di fitness targata AF accessibile a un numero sempre maggiore di persone, offrendo un servizio di qualità in un ambiente accogliente e motivante", ha dichiarato Roberto Ronchi, CEO di Anytime Fitness Italia. "Con questa nuova palestra, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza sul territorio romano, confermando l’impegno a promuovere uno stile di vita sano e attivo".

Il nuovo club di Roma Montagnola può accogliere oltre 1.000 iscritti e va ad aggiungersi alla già ampia rete di Anytime Fitness in Italia, facendo salire a quota 54 il numero totale delle palestre del brand sul territorio nazionale. Il marchio, nato nel 2002 negli Stati Uniti, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo e oggi è presente in 42 Paesi con oltre 5.400 club e più di 5 milioni di iscritti, attestandosi come la catena fitness che cresce più velocemente a livello globale.

A caratterizzare le palestre Anytime Fitness, oltre alla loro apertura 365 giorni all’anno, anche un approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori qualificati a prendersi cura di ogni singolo cliente, garantendo un piano personalizzato allineato agli obiettivi e al livello di preparazione degli iscritti. Caratteristica peculiare di AF, inoltre, anche l’interconnessione dei suoi club a livello globale: con l’uso del proprio smartphone o grazie alla chiavetta magnetica fornita al momento dell'iscrizione, infatti, ogni socio può accedere a qualsiasi palestra Anytime Fitness in Italia e nel mondo in qualunque momento.