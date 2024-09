Argos Wityu, Bracchi: annunciata l'acquisizione di Mateco

Argos Wityu, Bracchi acquisisce Mateco. Il gruppo diventa Gruppo diventa leader italiano nel settore dei trasporti pesanti

Bracchi, azienda controllata da Argos Wityu, ha acquisito Mateco. Bracchi è il primo investimento di Argos Climate Action, fondo buy-out di decarbonizzazione che mira a creare leader della sostenibilità in Europa, riducendo l'intensità di CO2 delle aziende nel suo portafoglio di almeno il 7,5% all'anno. L’acquisizione di Mateco diversifica ulteriormente i mercati finali serviti da Bracchi, rafforzando il focus sul settore elettromeccanico in rapida crescita.

Nata come azienda di trasporti locale italiana, Bracchi oggi è tra i più importanti operatori logistici e di trasporto a livello europeo e gestisce servizi su misura in settori di nicchia altamente specializzati come gli ascensori, le attrezzature agricole e i marchi del lusso. L'azienda è un punto di riferimento per tutti i clienti che cercano un unico interlocutore per tutte le esigenze di supporto logistico e distributivo in Italia, Europa e nel mondo. Bracchi opera da 7 uffici regionali e 11 hub in Europa. In seguito a questa acquisizione, Bracchi impiega oltre 650 dipendenti con un fatturato superiore a 230 milioni di euro.

Fondata nel 1978 e con sede nel Nord Italia, Mateco, invece, è cresciuta da azienda di trasporti locali fino a diventare un attore chiave nel settore dei trasporti speciali e pesanti. Riconosciuta per le sue avanzate capacità ingegneristiche e competenze nella gestione di carichi pesanti, Mateco offre soluzioni di trasporto su misura per una vasta gamma di settori, con un focus su elettromeccanica, energia e grandi infrastrutture. L'azienda opera con un modello di business “asset-right”, in linea con il modello operativo di Bracchi.

Questa acquisizione amplia l'offerta di servizi e le competenze di Bracchi, in particolare nei servizi di logistica e trasporto di carichi pesanti e nelle capacità ingegneristiche. L'acquisizione posizionerà Bracchi come leader italiano nel settore del trasporto pesante.

Umberto Ferretti, CEO di Bracchi, ha dichiarato: "Fin dalla prima conversazione con Matteo Rossi e Patrizio Branchesi è stato chiaro che condividiamo lo stesso obiettivo: massimizzare la produttività dei clienti, mantenendo al contempo standard di sicurezza impeccabili. Raramente ho visto tanta dedizione e impegno e personalmente non vedo l'ora di lavorare al fianco di Matteo, Patrizio e del loro team".

"Lo spirito di Mateco è perfettamente in linea con il piano strategico di Bracchi di crescere nel settore del trasporto pesante. È un altro grande passo per diventare un punto di riferimento europeo in questo entusiasmante mercato", hanngo aggiunto Matteo Rossi e Patrizio Branchesi, co-CEO di Mateco.

Questa acquisizione è coerente con la strategia di investimento di Argos, che punta in particolare ad acquisire nuove competenze tecniche in settori logistici specializzati. L’obiettivo è anche quello di espandere la copertura geografica e aumentare la base clienti. Questa strategia di creazione di valore è supportata da un ambizioso piano di decarbonizzazione, che mira a ridurre l'intensità delle emissioni di CO2 (scope 1, 2 e 3) entro cinque anni.

Sandra Lagumina, Senior Partner di Argos Wityu, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di sostenere il dinamico team di Bracchi. Questa acquisizione si inserisce perfettamente in un pilastro della nostra tesi di investimento, ovvero l'acquisizione di nuovo know-how tecnico in altre nicchie logistiche speciali”.

“L'unione delle forze con Mateco rappresenta un'importante pietra miliare nella strategia di crescita di Bracchi e le permetterà di offrire una gamma di offerte ricca e variegata. Continueremo quindi ad assicurare il nostro apporto di know-how maturato su scala europea per una crescita sostenibile e durevole di Bracchi", ha concluso Lucio Ranaudo, Senior Partner di Argos Wityu.