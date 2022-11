ASPI, presentato il progetto del nuovo Parco Nord di Bologna

ASPI, al via in anticipo i lavori per il nuovo Parco Nord di Bologna

"È un inizio di collaborazione assolutamente positiva quella avviata con il nuovo Governo che, con il Decreto Aiuti, ha impresso sin da subito un'accelerazione senza precedenti, per dare il via a cantierizzazioni su territorio nazionale per 12 miliardi di euro", ha dichiarato Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia nel corso della conferenza stampa al Comune di Bologna per la presentazione del progetto del nuovo Parco Nord.

L'area del Parco Nord sta per trasformarsi, come previsto dal Piano di Interventi del Passante di Bologna, e i lavori cominceranno in anticipo. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Autostrade per l'Italia vedrà sorgere a ridosso dell'infrastruttura autostradale un'area boschiva di 17 ettari e un nuovo sistema ampio circa 4000 mq per la raccolta e la depurazione delle acque meteoriche.

"In questo contesto, il Passante rappresenta certamente una delle opere più importanti, assieme alla Gronda di Genova. Progetti fondamentali per l'economia nazionale e lo sviluppo dei territori. Per il Passante stiamo accelerando per poter far partire i lavori entro il 2023. Già alla fine dell'anno in corso, avvieremo le attività di risoluzione delle interferenze", ha proseguito Tomasi.

Oltre a Roberto Tomasi, l'evento ha visto la presenza, fra gli altri, del sindaco di Bologna Matteo Lepore e dell'assessora comunale a Nuova mobilità, infrastrutture e Progetto impronta verde Valentina Orioli. Il Parco Nord sarà il primo dei sei previsti dall'iniziativa, insieme al Giardino di via della Birra, Parco di San Donnino, Parco Campo Sportivo, Area Canova e Parco Savena. Il progetto pilota non sarà solo un'opera verde, ma anche un luogo di aggregazione per i cittadini, che punterà a diventare uno spazio inclusivo e accessibile a tutti.