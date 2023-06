AXA Italia, ottenuta certificazione "Best in Media Communication"

AXA Italia premiata "Best in Media Communication" per il quarto anno consecutivo

Il Gruppo assicurativo AXA Italia è Best in Media Communication (BIC) per il quarto anno consecutivo, ricevendo la certificazione assegnata alle eccellenze italiane in ambito comunicazione e reputazione in base all’Index Best in Media Communication, misurazione scientifica e integrata stilata da Fortune Italia, con il supporto di Eikon Strategic Consulting.

Ad AXA Italia vanno anche i riconoscimenti TOP COMMUNICATION VALUE e TOP COMMUNICATION ESG GOAL per l’impegno sui temi del Climate Change e della tutela ambientale. AXA Italia si è distinta per un posizionamento reputazionale eccellente, un giudizio positivo dei giornalisti, per i contenuti interessanti, l’innovazione e la completezza delle informazioni e la capacità di comunicare in modo efficace e coerente un posizionamento distintivo sui temi della sostenibilità, inclusione e innovazione (con un focus sulla prevenzione e tutela della salute e del benessere psico-fisico), attraverso azioni concrete pensate per portare un contributo positivo alle persone e alla collettività nel suo complesso.

Centrali nello storytelling di AXA Italia, le persone e la collettività, attraverso iniziative innovative sui fronti della diversità e dell’inclusione, della prevenzione e tutela della salute e del benessere psico-fisico, della sostenibilità e della tutela dell’ambiente. I riconoscimenti sono stati annunciati ieri, nel corso dell’evento organizzato da Fortune Italia a cui hanno preso parte i Direttori Comunicazione delle aziende certificate, rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni e delle università.

Giorgia Freddi, Direttore Communication, Sustainability & Public Affairs di AXA Italia, ha commentato: “Ricevere questo riconoscimento per il quarto anno consecutivo ci rende molto orgogliosi perché testimonia che la coerenza con cui abbiamo impostato la nostra strategia di comunicazione viene percepita dai nostri interlocutori. Si tratta di una sfida non facile, in un contesto di cambiamenti spesso dirompenti sia a livello di canali che di contesto sociale, nella quale ci impegniamo ogni giorno come AXA Italia, consapevoli della responsabilità della narrativa e delle azioni che la sostanziano. Continueremo su questa strada, condividendo con un linguaggio innovativo, il contributo che portiamo su temi centrali nella vita delle persone e per l’intera collettività”.