Azimut, finanziati €3,5 milioni a Industrie Saleri Italo

Azimut, erogati 3,5 milioni di euro a Industrie Saleri Italo: sostegno al settore automobilistico

Industrie Saleri Italo, società di lunga tradizione attiva nella progettazione e produzione di sistemi di gestione termica per il settore automobilistico, ha ricevuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro. Questo finanziamento è stato strutturato e concesso dal Fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF, grazie al lavoro di origination svolto da Azimut Direct, società del Gruppo Azimut specializzata in finanza aziendale, e al supporto fornito dalla rete territoriale dei consulenti finanziari di Azimut.

Con una storia che risale al 1942, Saleri si è affermata come partner di riferimento per prestigiosi hub automobilistici a livello globale, attraverso l’implementazione di una strategia di produzione locale. Grazie al suo impegno nella ricerca e sviluppo, alle soluzioni tecniche flessibili e all’attenzione agli standard qualitativi, l’azienda è in grado di soddisfare la crescente domanda di soluzioni innovative per la gestione termica, sia per veicoli con motori a combustione interna che per quelli di nuova generazione con motori elettrici.

Non solo: le pratiche sociali e di governance virtuose hanno contribuito all’accesso al credito della società, che ha ottenuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro con l’obiettivo di supportare l’espansione del business internazionale e gli investimenti in ricerca e sviluppo, per rispondere alle nuove esigenze dell’industria automobilistica.

Francesco Italo Saleri, Presidente di Industrie Saleri Italo, ha dichiarato: "Questo è un segnale significativo, specialmente in questo momento per l'automotive. Non solo per il nostro Gruppo, ma anche per il mercato di destinazione dei nostri prodotti. In un periodo di incertezza per il settore, la decisione di un istituto finanziario di investire e sostenere un player automotive come noi è particolarmente incoraggiante. Questo risultato offre stabilità e fiducia, consentendoci di affrontare il futuro con prospettive favorevoli".

“Le imprese che riconoscono l’importanza del percorso ESG non sono solo virtuose, ma anche lungimiranti. Essere ESG-compliant oggi rappresenta un vero motore di crescita e rafforza l’accesso ai capitali da parte delle imprese”, ha affermato Andrea Belloni, Director di Azimut Direct.

Stefano Montrucchio, direzione commerciale Lombardia di Azimut Capital Management Sgr, al riguardo ha commentato: “Questa operazione rappresenta un ulteriore esempio della straordinaria sinergia tra le società del Gruppo Azimut e conferma ancora una volta la capacità dei nostri consulenti finanziari di supportare gli imprenditori locali, rispondendo alle loro esigenze. In particolare, grazie alla collaborazione tra Azimut Direct e il wealth manager Alessandro Lamberti Boffelli del team Executive Director Sandri Corradi Lamberti, siamo riusciti a sviluppare una soluzione efficace per un’azienda bresciana, eccellenza del nostro territorio”.