Banca Sella, selezionate 8 startup e scale up per la Sella Data Challenge

Sella Data Challenge, selezionati otto progetti per sviluppare nuove soluzioni attraverso l’utilizzo e l’analisi dei dati

Sono 8 le startup e scale up che sono state selezionate per la Sella Data Challenge, la competizione organizzata da Banca Sella in collaborazione con Fintech District, rivolta alle realtà fintech per individuare nuove soluzioni per personalizzare l’offerta di prodotti e servizi ai clienti grazie all’utilizzo e all’analisi dei dati.

Complessivamente sono arrivate ben 54 candidature per accedere al programma. Tante le realtà italiane ma numerose anche le richieste provenienti dall’estero, sia dall’Europa che da paesi extra europei. Numeri che testimoniano l’interesse per questa particolare competizione e allo stesso tempo lo stato di salute del settore.

Dopo una prima selezione che ha ristretto a 16 i candidati, sono state quindi scelte le 8 realtà che avranno ora due mesi e mezzo di tempo per realizzare e presentare la loro idea attraverso un prototipo funzionante, una demo, un’applicazione o semplicemente un “proof of concept”. Virtual B, Premoneo, Bid Company, Cardo AI, Galileo XA, Utego, Vidyasoft e Altilia sono le 8 startup e scale up che ora si confronteranno per aggiudicarsi il primo posto e ottenere i 15mila euro in palio per il vincitore per sviluppare e testare con Banca Sella la soluzione individuata.

“La contaminazione e la collaborazione”, afferma Doris Messina, responsabile Digital Transformation e Marketing di Banca Sella, “sono ora più che mai la chiave per un'innovazione rapida, agile ed efficace, come sta dimostrando l’open banking e come ha dimostrato il successo della stessa Sella Data Challenge. A fare sempre più la differenza in futuro saranno le partnership all'interno dell'ecosistema fintech e la prova è la qualità dei progetti che le realtà selezionate hanno presentato”.

“Il gran numero di candidature rappresenta lo specchio di un settore in fermento e di grande vitalità”, afferma Alessandro Longoni, Head of Fintech District, “e questa competizione rispecchia in pieno la filosofia di sperimentazione proposta da Fintech District. Si conferma la nostra capacità di abilitare progetti innovativi che migliorano l’esperienza nei servizi finanziari dell’utente finale e la competitività delle financial institution. Le proposte finaliste hanno il potenziale per arricchire l’offerta di Banca Sella e non ci stupisce che appartengano a realtà che operano in settori diversi; è la dimostrazione di quanto l’analisi dei dati oggi rivesta un ruolo cruciale nella realizzazione di progetti strategici per una banca”.

La Sella Data Challenge è un’iniziativa organizzata in collaborazione con il Fintech District – la community punto di riferimento per l’innovazione dell’industria dei servizi finanziari, in cui fintech, corporate e operatori finanziari tradizionali possono collaborare per dare vita a progetti di open innovation attraverso sinergie industriali e commerciali, sviluppando nuovi servizi e attraendo investimenti – e Fabrick, il primo attore nato in Italia con l’obiettivo di favorire l’open finance definendo nuovi modelli di business e di servizi bancari.